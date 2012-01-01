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    РФС заменил второго арбитра матча «Зенит» – ЦСКА

    Пресс-служба РФС сообщила о замене помощника главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА. Ранее РФС объявил о замене инспектора встречи.

    «Арам Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени сегодня во время утренней тренировки и не сможет отработать встречу 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Главный арбитр встречи – Виталий Мешков (Дмитров).
    • Алексей Ширяев – 39-летний судья из Ставрополя.

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    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12365

      vladimir-7 7 минут назад

      Здоровья Чеботарёву и Петросяну.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2017

      Genz 10 минут назад

      Ширяев ширни бомжам пару красных карточек

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1225

      kvm 17 минут назад

      ну да, ну да...

      0
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