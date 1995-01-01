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    Журналист Романо: «Барселона» объявит о назначении Кумана на этой неделе

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман будет назначен главным тренером «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

    Каталонцы объявят о назначении Кумана в течение недели.

    По информации журналиста Николо Скиры, «Барселона» подпишет с Куманом трехлетний контракт.

    Журналист Романо: «Барселона» уволила Сетьена»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Фабрици Романо - журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2123

      neveldomha 40 минут назад

      Продавайте Суареса, Гризмана и Пике. И тащите в команду Холланда. А если продать Месси, то можно и Ван Дейка затащить и еще останется на Миранчука))).

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