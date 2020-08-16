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    ФНЛ. «Торпедо» на выезде разгромило «Краснодар-2», «Крылья Советов» – «Чайку»

    «Торпедо» Сергея Игнашевича крупно переиграло на выезде «Краснодар-2» – 3:0. В составе гостей один из мячей забил 37-летний форвард Игорь Лебеденко.

    В другом матче «Крылья Советов» в гостях с тем же счетом выиграли у «Чайки». «Балтика» оказалась сильнее «Шинника» и возглавила турнирную таблицу.

    Чемпионат России. ФНЛ. 4-й тур.

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Барков, 8.

    Томь (Томск) – Иртыш (Омск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рукас, 26; 1:1 – Долгов, 39.

    Енисей (Красноярск) – Алания (Владикавказ) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ломакин, 10; 1:1 – Хадарцев, 15; 2:1 – Лескано, 70; 3:1 – Лескано, 87; 3:2 – Магомедов, 90+2 (с пенальти).

    Чертаново (Москва) – Динамо (Брянск) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Вотинов, 18.

    Оренбург (Оренбург) – Текстильщик (Иваново) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Козлов, 90+1; 1:1 – Аппаев, 90+5.

    Спартак-2 (Москва) – Акрон (Тольятти) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Оганесян, 48.

    Велес – Факел – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дмитриев, 12; 1:1 – Гаракоев, 13.

    Нижний Новгород – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Потапов, 49.

    Краснодар-2 – Торпедо – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нетфуллин, 24; Лебеденко, 65; 0:3 – Шоркин.

    Чайка – Крылья Советов – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зиньковский; 0:2 – Гацкан, 49; 0:3 – Зиньковский, 56.

    Балтика – Шинник – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аллеф,7; 2:0 – Альшин, 79.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    16.08.2020 22:42
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