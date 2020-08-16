Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФНЛ. «Торпедо» на выезде разгромило «Краснодар-2», «Крылья Советов» – «Чайку»

ФНЛ. «Торпедо» на выезде разгромило «Краснодар-2», «Крылья Советов» – «Чайку»

16 августа 2020, 22:42

«Торпедо» Сергея Игнашевича крупно переиграло на выезде «Краснодар-2» – 3:0. В составе гостей один из мячей забил 37-летний форвард Игорь Лебеденко.

В другом матче «Крылья Советов» в гостях с тем же счетом выиграли у «Чайки». «Балтика» оказалась сильнее «Шинника» и возглавила турнирную таблицу.

Чемпионат России. ФНЛ. 4-й тур.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Барков, 8.

Томь (Томск) – Иртыш (Омск) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рукас, 26; 1:1 – Долгов, 39.

Енисей (Красноярск) – Алания (Владикавказ) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ломакин, 10; 1:1 – Хадарцев, 15; 2:1 – Лескано, 70; 3:1 – Лескано, 87; 3:2 – Магомедов, 90+2 (с пенальти).

Чертаново (Москва) – Динамо (Брянск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Вотинов, 18.

Оренбург (Оренбург) – Текстильщик (Иваново) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 90+1; 1:1 – Аппаев, 90+5.

Спартак-2 (Москва) – Акрон (Тольятти) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Оганесян, 48.

Велес – Факел – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Дмитриев, 12; 1:1 – Гаракоев, 13.

Нижний Новгород – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Потапов, 49.

Краснодар-2 – Торпедо – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Нетфуллин, 24; Лебеденко, 65; 0:3 – Шоркин.

Чайка – Крылья Советов – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Зиньковский; 0:2 – Гацкан, 49; 0:3 – Зиньковский, 56.

Балтика – Шинник – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аллеф,7; 2:0 – Альшин, 79.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. ФНЛ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Вчера, 21:26
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
Вчера, 17:05
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
Вчера, 12:36
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
Вчера, 12:08
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
Вчера, 11:24
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+