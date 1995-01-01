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    Гендиректор «Чертаново» – о продаже игроков в «Крылья»: «Нужны деньги для выхода в ФНЛ, а самарцы хотят выйти в РПЛ»

    Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил продажу группы игроков в «Крылья «Советов».

    «Поступило предложение от «Крыльев», и мы согласились, футболисты тоже согласились. Все очень просто и банально: нам нужны деньги, чтобы играть в ФНЛ, а «Крылья» ставят задачу выйти в Премьер-лигу. У них город с таким стадионом, наверное, он должен быть представлен в РПЛ. Футболисты у нас сильные, амбициозные, они достойны больших зарплат, которые в «Чертаново» невозможны».

    Мы не ставили никаких задач ни в прошлом сезоне, ни в этом. Футболисты хотят играть и прогрессировать – на место одних приходят другие. Академия работает хорошо, будем готовить следующее поколение ребят. Если они смогут в составе «Чертаново» пробиться, значит хорошо, не смогут – значит просто заявят о себе».

    • «Чертаново» на продаже восьми игроков в «Крылья» заработал 277 миллионов рублей.
    • По инсайдерской информации, с обоими клубами связан агент Павел Андреев.

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    Источник: ТАСС

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