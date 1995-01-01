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    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве и без Дзюбы всухую победил «Ростов» в гостях

    «Зенит» победил и во втором туре РПЛ. Чемпионы оказались сильнее «Ростова», который после двух матчей имеет три очка.

    Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления защитника Ярослава Ракицкого. У «Зенита» из-за травмы не было Артема Дзюбы.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Ловрен, 87.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов (Байрамян, 85), Чернов, Осипенко, Мамаев (Хашимото, 74), Ионов, Попов (Еременко, 74), Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов (Тошевски, 85).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун (Мостовой, 85), Дриусси (Круговой, 73), Ригони (Ерохин, 73), Малком (Прохин, 80).

    Предупреждения: Норманн, 3; Чернов, 23 – Малком, 1; Ракицкий, 55; Азмун, 70; Барриос, 90+3.

    Удаления: нет – Ракицкий, 78 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии106
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      Рейтинг: -946

      Бoрат 33 секунды назад

      Всех с победой , мои венценосные лазурно-знаменные братья !!!!!! Враг низвержен !!! Однако я обеспокоен другим - какая то бледность на лице Азмуна , я волнуюсь - не беременность ли это ? Гыгыгы .

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      Рейтинг: +1910

      Semenycch 56 секунд назад

      Гол Ловрена впечатлил. Так много забивал Его Воздушество, совершая прыжок не вперед или вверх, а назад, при этом зависая в воздухе. Так же сыграл и Ловрен. Это очень трудно, такое действие немало тренируется. Его Воздушество помните кто это? Это Майкл Джоржан!
      https://www.youtube.com/watch?v=HpB1Ow5bzn8

      0
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      Рейтинг: +5939

      alp 16 минут назад

      а вот, интересно, почему тут не пишут, что Зенит возглавил таблицу, или что, например, спартак на 4-м месте??? сейчас найдутся умники, которые мне скажут - датыче! прошел тока 2-й тур!!! но тогда ответьте мне, зачем здесь появилась новость, что спартак вышел на 1-е место? после победы над тереком? )) а я вам скажу - за неимением других побед, спартаку надо как то себя проявлять.. именно отсюда беруться победные видео после двухсторонке в тарасовке и статьи про первое место после второго тура..

      4
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      Рейтинг: +6964

      alarm > alp 15 минут назад

      позор свинохвостым!

      3
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      Рейтинг: +1567

      _Marqella_ > alp 14 минут назад

      Да какая тебе разница,пусть пишут, все же знают кто чемпион ....)))

      4
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      Рейтинг: +7501

      Persona_non_Grata > alp 9 минут назад

      Ты не путай Спартак с журналистскими провокациями - любая новость про Спартак , особенно такая - это пожар и куча откликов , но ... причем здесь Спартак ???

      3
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      Рейтинг: +30

      Nariman27 > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      а как зинетке оправдать своих геев??? только о Спартаке и писать)

      2
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      Рейтинг: +1877

      vsespartak01 > alp 2 минуты назад

      тебе какое дело про спартак а?тебя что мухи навозные кусают?тебя и таких как ты?общайся нормально,как малая доля нормальных ваших !а не -алармоборатов!все будет нормально!

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      Nariman27 > Persona_non_Grata 14 секунд назад

      особенно вчера когда жунашлюхи газпрома провоцировали хинкеля вопросами заметил ли он что Спартак побеждает без Тедеско

      0
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    • ...
      Рейтинг: +516

      Вонючая столица 20 минут назад

      1. Гол Ростова отменён неправомерно, ибо пас на Ионова был от игрока Зенита !
      2. В случае с пенальти, ВАР вмешался в решение судьи, указавшего на угловой, чем нарушил протокол (вспоминаем игру Спартак - Сочи)
      3. Чистейший пенальти на Хаджикадуниче не поставлен и когда шли повторы, на которых чётко видно, что защитник Зенита бьёт локтем в лицо ростовчанину комментаторы на всякий случай языки в жопу засунули и помалкивали

      Впрочем всё как всегда, я не удивлён. Значки можно заказывать уже сейчас

      0
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      ...
      Рейтинг: +6964

      alarm > Вонючая столица 20 минут назад

      а ты уже потерял свой значок Gay Pride в ромбе? скинуть денег на новый?) тебе он очень шёл))

      2
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      ...
      Рейтинг: +516

      Вонючая столица > alarm 19 минут назад

      Иди овса пожуй, ху.ита

      3
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      ...
      Рейтинг: +1910

      Semenycch > Вонючая столица 18 минут назад

      Три пункта и во всех соврал.
      1. Гол не мог быть засчитан, потому, что свисток прозвучал раньше, а кроме того Ионов получил пас от игрока Ростова.
      2. Игра рукой на пенальти смотрится ВАРом вне зависимости от прежних решений рефери.
      3. Хаджикадунича Ловрен коснулся не рукой, а головой в честной борьбе за мяч.

      5
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      ...
      Рейтинг: +6964

      alarm > Вонючая столица 17 минут назад

      мощно! но я верю, что ты можешь выдать и радужный спич, как у вас заведено)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5939

      alp > Вонючая столица 15 минут назад

      стоп ! стоп! стоп! начнем с того, что ионов - *******... все остальное - вторично! тем более, что второй гол Зенит забил:
      А - красиво
      А- в меньшинстве
      А- в уставшем состоянии

      1
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      ...
      Рейтинг: +516

      Вонючая столица > alp 8 минут назад

      Стоп ! стоп! стоп! скажешь Дзюбе, когда он тебя уи.бана в раздевалке на шишку насадит

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4563

      vladik12 22 минуты назад

      "Зенит" может только забросами на Дзюбиньо играть", - говорили они.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7501

      Persona_non_Grata 22 минуты назад

      Жаль - Ростов не проиграл по игре ((( Первый тайм интереснее Зенит , но второй за Ростовым , ничья была бы более справедлива , но это футбол .

      2
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      ...
      Рейтинг: +5939

      alp > Persona_non_Grata 11 минут назад

      инициатива может переходить от команды к команде несколько раз за матч. от того, как команды воспользуются своим доминированием, зависит результат матча... не понимаю, с чего это при прочих равных ростов заслужил ничью? просто потому что ты болеешь за спартак? ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7501

      Persona_non_Grata > alp 6 минут назад

      Да я лицо не заинтересованное и причем здесь Спартак ( у тебя что на Спартаке заклинило , как впрочем и у многих у ваших ) , я высказал свое мнение по просмотру матча - И ВСЁ !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1877

      vsespartak01 > Persona_non_Grata 40 секунд назад

      алармоборатизм-болезнь идиотов поражает все новых и новых ....даже и назвать не знаю как таких!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1910

      Semenycch 23 минуты назад

      Ракицкий великолепный защитник, умелый, опытный, но он самый медленный игрок в Зените. Стартовая скорость никакая. В Лиге Чемпионов будет тяжело. Нужен классный центральный защитник, лучше из очень быстрых лиг - английской и немецкой.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5939

      alp > Semenycch 9 минут назад

      согласен.. и, к лиге не успеем. но, меня больше беспокоит оздоев.. для меня очень большая загадка как он попадает в основной состав... надеюсь, что только от безисходности... сантос тоже, кстати...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1910

      Semenycch > alp 6 минут назад

      Оздоев когда в форме он фантастический игрок опорной зоны, не даром он лидер сборной России на этой позиции. Сантос хороший игрок, хотя я разделяю мнение, что Кришито играл заметно сильнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1567

      _Marqella_ 24 минуты назад

      Зенит с победой,красавчики !!! Ловрен молочака !!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +188

      loko1982 > _Marqella_ 22 минуты назад

      Когда в напарниках Прохин, то можно идти и спокойно голы забивать))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +516

      Вонючая столица > loko1982 18 минут назад

      А уж если Кукуян в напарниках, то ваще пиз.дато

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5598

      GoLenaStop 24 минуты назад

      Ростсельмаш, это была отличная охота!!! . Но кукуяны, бабуины и бандерлоги влезли своим рылом в игру и всё испортили...
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5939

      alp > GoLenaStop 8 минут назад

      нука, давай по полочкам - где что и как. иначе ты - peacedoorball

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2915

      житель СПб 30 минут назад

      Но вот судейство отнюдь не было к нам дружелюбным - мягко говоря. На первой минуте за далеко неоднозначное нарушение Малкому - желтую? Ладно. По первой желтой Ракитского - никаких вопросов, а вот вторую - я бы не давал - учитывая, что он играл и сыграл в мяч. Но: за 1,5 минуты до этого сбивают Малкома (которого сегодня вообще жестко били всю игру) - и карточку не показывают, а за полминуты до этого сбивают Ерохина (сильный толчок рукой, от которого игрок с мячом падает и его теряет) - и судья вообще не показывает нарушения?! А потом говорят, что судьи за нас. Без комментариев. Еще раз - с победой!

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1910

      Semenycch > житель СПб 29 минут назад

      Мелких ошибок много.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3953

      knikos > житель СПб 28 минут назад

      А Норман Дриусси завалил ? Судило даже не посмотрело ... Но Зенит же не Срамтак , не нытик ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2915

      житель СПб > knikos 22 минуты назад

      И последняя желтая (Вроде бы Дриусси? Или Ригони?) тоже была неоднозначной...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1567

      _Marqella_ > житель СПб 9 минут назад

      Ой, да хватит уже про судей, как надоело, вы можете игру обсуждать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2195

      Kollljan > житель СПб 8 минут назад

      Да, сегодня судья "играл" за Ростов. Но Зенит играл и выиграл. Вот что главное.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2915

      житель СПб > _Marqella_ 6 минут назад

      Можем и про игру. Беспокоит отсутствие результативности в нападении (впрочем, это беда всех российских клубов). До ворот хорошо добегают - а четкого поставленного удара в створ - нет

      0
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      ...
      Рейтинг: +5939

      alp > _Marqella_ 4 минуты назад

      наверное, да, пожалуй.. не надо уподоблятся свиньям и ныть про судейство. нам вообще надо готовиться к предвзятому отношению со стороны судей в этом сезоне.. нефтемяс не зря тут устрол бурю в стакане- кто знает, сколько дюков пообещал ему очков в этом сезоне??

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