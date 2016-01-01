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    Клубы РПЛ будут ежегодно платить за VAR не менее 10 миллионов рублей

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, сколько клубы РПЛ будут тратить на обслуживание системы VAR. Речь идет о миллионах рублей.

    «Это достаточные суммы. Каждый клуб будет платить в год 10-13 миллионов рублей. Это серьезные деньги. Клубы могут требовать отсутствие ошибок», – сказал инсайдер.

    • Систему в России курирует Леонид Калошин.
    • Вместо него (или в помощь ему) может прийти Роберто Розетти.
    • Несмотря на VAR, судьи допускают результативные ошибки.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5929

      ivany4 45 секунд назад

      Если не ошибаюсь, такую сумму, в качестве взноса, команды участвующие в первенстве РПЛ вносят перед каждым сезоном, плюс взносы в РФС. Куда идут такие деньги??? Пора проводить аудит.

      0
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      Рейтинг: +36

      АЛЕКСИН 3 минуты назад

      Наведите в этой системе порядок как в Европейских чемпионатах , тогда и требуйте денег а то опозорились на весь футбольный мир а денюжки просите ....

      1
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      Рейтинг: +9266

      Skull_Boy 30 минут назад

      А самое главное толку нет

      2
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      Рейтинг: +2746

      serhio80 1 час назад

      Газпром пусть и платит за всех, выгода только ему

      2
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      Рейтинг: +12

      Mr.Boombastic 1 час назад

      Газпром всех угостит может?))))

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      Рейтинг: -151

      alarm_иг 1 час назад

      За такое фуфло ещё и платить.

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