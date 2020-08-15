Клубы РПЛ будут ежегодно платить за VAR не менее 10 миллионов рублей

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, сколько клубы РПЛ будут тратить на обслуживание системы VAR. Речь идет о миллионах рублей.

«Это достаточные суммы. Каждый клуб будет платить в год 10-13 миллионов рублей. Это серьезные деньги. Клубы могут требовать отсутствие ошибок», – сказал инсайдер.