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  • Клубы РПЛ будут ежегодно платить за VAR не менее 10 миллионов рублей

Клубы РПЛ будут ежегодно платить за VAR не менее 10 миллионов рублей

15 августа 2020, 17:52
7

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, сколько клубы РПЛ будут тратить на обслуживание системы VAR. Речь идет о миллионах рублей.

«Это достаточные суммы. Каждый клуб будет платить в год 10-13 миллионов рублей. Это серьезные деньги. Клубы могут требовать отсутствие ошибок», – сказал инсайдер.

  • Систему в России курирует Леонид Калошин.
  • Вместо него (или в помощь ему) может прийти Роберто Розетти.
  • Несмотря на VAR, судьи допускают результативные ошибки.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Mr.Boombastic
1597504928
Газпром всех угостит может?))))
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serhio80
1597505650
Газпром пусть и платит за всех, выгода только ему
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Skull_Boy
1597507896
А самое главное толку нет
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АЛЕКСИН
1597509494
Наведите в этой системе порядок как в Европейских чемпионатах , тогда и требуйте денег а то опозорились на весь футбольный мир а денюжки просите ....
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ivany4
1597509687
Если не ошибаюсь, такую сумму, в качестве взноса, команды участвующие в первенстве РПЛ вносят перед каждым сезоном, плюс взносы в РФС. Куда идут такие деньги??? Пора проводить аудит.
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ALEX ML
1597510815
И те кого постоянно VAR имеет?
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Hektor 84
1597520375
Куда только, вернее на что уходят такие баблищи? Федуну вообще за что платить? За намеренные ошибки против Спартака?
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