Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    РПЛ. «Сочи» примут «Химки», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

    В пятницу, 14 августа, стартует тремя матчами второй тур РПЛ.

    В Туле «Арсенал» сыграет с «Уфой», «Сочи» примут «Химки», «Спартак»«Ахмат».

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Арсенал (Тула) – Уфа

    14 августа, 18:00 мск

    Сочи – Химки

    14 августа, 19:00 мск

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)

    14 августа, 20:00 мск

    Прямая текстовая трансляция

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)

    15 августа, 15:30 мск

    Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград)

    15 августа, 15:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Тамбов

    15 августа, 18:00 мск

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    15 августа, 19:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

    15 августа, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:35
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru