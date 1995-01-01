РПЛ. «Сочи» примут «Химки», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

Ахмат - это сила! Мясо - это дно...
В пятницу, 14 августа, стартует тремя матчами второй тур РПЛ.
В Туле «Арсенал» сыграет с «Уфой», «Сочи» примут «Химки», «Спартак» – «Ахмат».
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
14 августа, 18:00 мск
14 августа, 19:00 мск
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)
14 августа, 20:00 мск
Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург)
15 августа, 15:30 мск
Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград)
15 августа, 15:30 мск
15 августа, 18:00 мск
Локомотив (Москва) – Краснодар
15 августа, 19:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)
15 августа, 20:00 мск