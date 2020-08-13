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  • Главные новости дня. Райкович стал игроком «Локомотива», Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Главные новости дня. Райкович стал игроком «Локомотива», Слуцкого дисквалифицировали на два матча

13 августа 2020, 23:13

«Локомотив» представил третью форму на стартовавший сезон

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Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитра Иванова

Ловрен – о разгроме «Спартака» в составе «Ливерпуля» со счетом 7:0: «Да ну! Правда? Не могу вспомнить»

Источник: «Бомбардир»
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