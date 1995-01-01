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    «СЭ»: Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов

    Появились подробности проверки на детекторе лжи арбитра РПЛ Василия Казарцева.

    По информации «Спорт-Экспресса», Казарцев проходил проверку около шести часов. При этом судью спрашивали не только по эпизодам матча «Спартак»«Сочи», но и о всей карьере арбитра.

    Рефери пришел на проверку с адвокатом, однако в итоге юриста не пустили в комнату, где проходила проверка.

    • РФС признал, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота московской команды.
    • Судью могут пожизненно отстранить от работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4823

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Да хоть 10 часов.
      По мне, так одна из двух причин таких ошибок.
      1. Заказ
      2. Слабая квалификация
      Выход один , ГНАТЬ.
      Кстати тоже самое и Еськова касается, даже больше. Он смотрел момент неограниченное количество раз.

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