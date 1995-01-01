«СЭ»: Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов

Да хоть 10 часов.
По мне, так одна из двух причин таких ошибок.
1. Заказ
2. Слабая квалификация
Выход один , ГНАТЬ.
Кстати тоже самое и Еськова касается, даже больше. Он смотрел момент неограниченное количество раз.
Появились подробности проверки на детекторе лжи арбитра РПЛ Василия Казарцева.
По информации «Спорт-Экспресса», Казарцев проходил проверку около шести часов. При этом судью спрашивали не только по эпизодам матча «Спартак» – «Сочи», но и о всей карьере арбитра.
Рефери пришел на проверку с адвокатом, однако в итоге юриста не пустили в комнату, где проходила проверка.