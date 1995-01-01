«СЭ»: Казарцев проходил проверку на полиграфе шесть часов

Появились подробности проверки на детекторе лжи арбитра РПЛ Василия Казарцева.

По информации «Спорт-Экспресса», Казарцев проходил проверку около шести часов. При этом судью спрашивали не только по эпизодам матча «Спартак» – «Сочи», но и о всей карьере арбитра.

Рефери пришел на проверку с адвокатом, однако в итоге юриста не пустили в комнату, где проходила проверка.