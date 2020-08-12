Главные новости дня. Казарцева могут пожизненно отстранить от судейства, Пиняев забил первый гол на взрослом уровне

«Химки» арендовали Ломовицкого у «Спартака» до конца сезона

Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»

«СЭ»: Казарцева, скорее всего, пожизненно отстранят от судейства

«Мутко против»: мать избитого Широковым арбитра подала заявление в полицию

«РБ-Спорт»: «Спартак» заинтересовался полузащитником «Гента» Овусу

Кокорин может пропустить матч с «Ахматом». Он не тренировался со «Спартаком»

15-летний Пиняев забил первый гол на взрослом уровне

Тодибо – зараженный коронавирусом игрок «Барселоны»

Официально: «Реал» вернул Эдегора из аренды

«СЭ»: Казарцев завершил проверку на полиграфе. Результаты ожидаются в четверг