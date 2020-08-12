«СЭ»: Казарцев завершил проверку на полиграфе. Результаты ожидаются в четверг

Сегодня, 12 августа, арбитр Василий Казарцев был проверен на детекторе лжи.
По информации «СЭ», процедура проходила в Москве. Ее провела сотрудница компании, привлеченной РФС.
Казарцев пришел на проверку с адвокатом, но того не пустили в комнату с полиграфом.
Результаты теста и экспертное мнение по его итогам могут быть готовы уже в четверг.
- Казарцев обслуживал матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
- РФС признал, что рефери ошибочно назначил второй пенальти в ворота московской команды.
- Судью могут пожизненно отстранить от работы.
Источник: «Спорт-Экспресс»