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  • «СЭ»: Казарцев завершил проверку на полиграфе. Результаты ожидаются в четверг

«СЭ»: Казарцев завершил проверку на полиграфе. Результаты ожидаются в четверг

12 августа 2020, 22:47
26

Сегодня, 12 августа, арбитр Василий Казарцев был проверен на детекторе лжи.

По информации «СЭ», процедура проходила в Москве. Ее провела сотрудница компании, привлеченной РФС.

Казарцев пришел на проверку с адвокатом, но того не пустили в комнату с полиграфом.

Результаты теста и экспертное мнение по его итогам могут быть готовы уже в четверг.

  • Казарцев обслуживал матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
  • РФС признал, что рефери ошибочно назначил второй пенальти в ворота московской команды.
  • Судью могут пожизненно отстранить от работы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Казарцев Василий
Комментарии (26)
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seth343
1597263669
Че то долго его пытали.
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Derzkiy1
1597265720
да хоть на органы сдайте его, очки уже потерянны
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mutabor0992
1597269208
Походу редактировать всю ночь будут...Чтобы этого ущерба не распяли.
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maygli
1597273848
Странно, результат обычно виден сразу. Оять сутки на консультации уйдут. Правды нам не видать.
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HEt_SHOT
1597276128
Правду не кто не узнает! Нет места в российском футболе, судье который лег под бомжов (во благо липоваму чимпионству)...Верно Ганчеренко ему сказал в матче с Краснодаром (сделай е.б.а.л.о попроще) но всем пох. Шумиха уляжется, снова будет работать во благо пи.д.еру
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1597290932
Проверяла Сабина Плинтус.
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Каратель помойников
1597294134
А что так долго,результаты должны пройти цензуру? Видимо там такое узнали,что страшно оглашать
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1597304163
Комментатора-провокатора этого матча надо отстранить от ТВ пожизненно.
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Spartak Piter
1597310156
Миллер с Дюковым расшифровывают))) Позор СБГТ
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maygli
1597344287
Никак не могут расшифровать этот чёрный ящик.
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