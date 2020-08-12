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    «СЭ»: Казарцев завершил проверку на полиграфе. Результаты ожидаются в четверг

    Сегодня, 12 августа, арбитр Василий Казарцев был проверен на детекторе лжи.

    По информации «СЭ», процедура проходила в Москве. Ее провела сотрудница компании, привлеченной РФС.

    Казарцев пришел на проверку с адвокатом, но того не пустили в комнату с полиграфом.

    Результаты теста и экспертное мнение по его итогам могут быть готовы уже в четверг.

    • Казарцев обслуживал матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
    • РФС признал, что рефери ошибочно назначил второй пенальти в ворота московской команды.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2020 22:47
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +2557

      mutabor0992 7 минут назад

      Походу редактировать всю ночь будут...Чтобы этого ущерба не распяли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2198

      Derzkiy1 1 час назад

      да хоть на органы сдайте его, очки уже потерянны

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5752

      Борат 1 час назад

      Результат проверки: спартак - гумно !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1366

      seth343 1 час назад

      Че то долго его пытали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9733

      derrik2000 > seth343 1 час назад

      Печень очень здоровая оказалась.
      ))))))))
      А где Еськов?
      Неужто и правда отказался проходить полиграф?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1366

      seth343 > derrik2000 1 час назад

      Тогда с ним все ясно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6658

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6658

      alarm 1 час назад

      он озвучил, сколько ему заплатили хряки, чтобы он засчитал левейший гол соболева?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Продюсер Азамат > alarm 1 час назад

      100% озвучил все, нас памоешных если поправерять, озвучим все, и сколько наши памоешные занесли и сколько чужие, попросись на проверку, я думаю розовая алармка у всех вызовет симпатию, я подпишусь, я рад что твои классные высеры не иссякают, эх сложился каллектив_слава бамжевику

      7
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      Рейтинг: +6212

      JTherry > alarm 32 минуты назад

      а сколько бомжи занесли судье, чтобы Вилков ему "порекомендовал" левейший пенальти поставить в Кубке Химкам?)

      0
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