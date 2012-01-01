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    Гендиректор «Рубина»: «У нас худший календарь на старте сезона. Играем есть туров за 19 суток»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал календарь команды на начало сезона РПЛ.

    «У нас так получилось, что мы шесть туров сыграем за 19 суток. Мы просто не будем успевать восстанавливаться. У нас худший календарь начала чемпионата.

    Посмотрим сейчас еще, что нам КДК по нашему тренеру вынесет. Но мы пройдем это все. Я хочу собрать всех руководителей клубов, чтобы обсудить все моменты: и судейские, и остальные», – сказал Сайманов.

    • Ранее функционер подверг критике судейство в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Локомотив».
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7383

      paracetamol 23 минуты назад

      Еще одни нытики завелись, мало свиней. "есть туров за 19 суток" - кто бы что понял, но ныть надо!

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      Рейтинг: -31

      Продюсер Азамат > paracetamol 18 минут назад

      не говори братко, все всегда ноют, а мы всегда веселимся, скроемся в раздевалочке и пошло поехало, а люди нас не понимают, и даже осуждают нашу помоешную сущность, но я все равно горд за бамжевик, такие люди вагруг гыгы

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