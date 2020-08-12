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    РФС выиграл суд у «Телеспорта». Компания выплатит 530 тысяч

    Арбитражный суд Москвы по иску РФС взыскал с маркетинговой компании «Телеспорт» около 530 тысяч евро.

    Футбольный союз обратился в суд в декабре 2019 года. Суд принял сторону РФС и полностью удовлетворил иск.

    Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

    «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Поэтому сказать ничего не могу», – прокомментировал владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко.

    Компания «Телеспорт» имела долг перед РФС по одному из спонсорских договоров. Уточнялось, что долг возник в связи с тем, что в 2016 году у Внешпромбанка, который должен был осуществить соответствующий перевод денежных средств, была отозвана лицензия.

    Пресс-служба отмечала, что действия РФС направлены только на погашение долга.

    «Телеспорт» занимается трансляциями спортивных событий в интернете.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2191

      Бухбух 1 минуту назад

      Нужно иск Набибулиной предъявить. Более половины предпринимателей России кинули банки.

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