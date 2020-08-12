РФС выиграл суд у «Телеспорта». Компания выплатит 530 тысяч

Арбитражный суд Москвы по иску РФС взыскал с маркетинговой компании «Телеспорт» около 530 тысяч евро.

Футбольный союз обратился в суд в декабре 2019 года. Суд принял сторону РФС и полностью удовлетворил иск.

Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

«Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Поэтому сказать ничего не могу», – прокомментировал владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко.

Компания «Телеспорт» имела долг перед РФС по одному из спонсорских договоров. Уточнялось, что долг возник в связи с тем, что в 2016 году у Внешпромбанка, который должен был осуществить соответствующий перевод денежных средств, была отозвана лицензия.

Пресс-служба отмечала, что действия РФС направлены только на погашение долга.

«Телеспорт» занимается трансляциями спортивных событий в интернете.