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РФС выиграл суд у «Телеспорта». Компания выплатит 530 тысяч

12 августа 2020, 11:45
1

Арбитражный суд Москвы по иску РФС взыскал с маркетинговой компании «Телеспорт» около 530 тысяч евро.

Футбольный союз обратился в суд в декабре 2019 года. Суд принял сторону РФС и полностью удовлетворил иск.

Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

«Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Поэтому сказать ничего не могу», – прокомментировал владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко.

Компания «Телеспорт» имела долг перед РФС по одному из спонсорских договоров. Уточнялось, что долг возник в связи с тем, что в 2016 году у Внешпромбанка, который должен был осуществить соответствующий перевод денежных средств, была отозвана лицензия.

Пресс-служба отмечала, что действия РФС направлены только на погашение долга.

«Телеспорт» занимается трансляциями спортивных событий в интернете.

Источник: «Р-Спорт»
Комментарии (1)
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1597222866
Нужно иск Набибулиной предъявить. Более половины предпринимателей России кинули банки.
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