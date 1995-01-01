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    Журналист из Казахстана – о возможном переходе Меркеля в «Сочи»: «Александра объявили в Казахстане персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен»

    Казахстанский журналист prosport.kz Владимир Жарков прокомментировал возможный переход Александра Меркеля в «Сочи».

    «Легитимность получения паспорта у Меркеля вызывает большие вопросы: ни в Казахстане, ни в Германии нельзя иметь двойное гражданство. Для получения казахстанского паспорта он должен был отказаться от немецкого, а этого он никогда не делал. Совершенно непонятно, на каких основаниях был выдан документ — он попросту не мог быть действительным. Он все время жил и заключал контракты по немецкому паспорту. Да и налоги он платит в качестве гражданина Германии.

    Если даже он получил казахстанский документ, нет никаких доказательств, что он настоящий. У нас были подобные прецеденты: футболист Костя Энгель, которому якобы выдали паспорт, а после запроса в МВД выяснилось, что по такому серийному номеру значится совершенно другой человек… Другими словами, выдали фальшивый документ, который существовал лишь в виде ксерокопии. При этом я допускаю вариант, что паспорт у Меркеля был настоящий, так как вопрос решался на уровне администрации президента. Есть там люди, которые могут решить любой вопрос…

    Никто официально подтверждать информацию об изъятии паспорта у футболиста не будет, но ситуация была примерно следующая: при прохождении регистрации в аэропорту Александр засветил оба паспорта. Пограничники увидели это и изъяли у него казахстанский паспорт. Повторюсь, два гражданства в Казахстане – уголовное дело. Меркеля объявили персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен. Информацию мне подтвердили сразу несколько авторитетных источников», – сказал Жарков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +957

      Nevsky_RU 1 час назад

      Ну и как он прокомментировал возможный переход в Сочи?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      VGreen > Nevsky_RU 39 минут назад

      ахаха, во во))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3755

      Давид59 2 часа назад

      Журналист, проверяй факты! Это я по поводу двойного гражданства в Германии. А как насчёт пяти паспортов у Кевина Курани?

      1
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      Рейтинг: +614

      GreyDM > Давид59 1 час назад

      ну хорош) у Кевина всего три паспорта, насколько я помню: Германия, Бразилия и Панама... хотя с 2015 могло и поменяться что-то

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      Рейтинг: +11040

      Garrincha58 2 часа назад

      зачем тогда он Сочи, если будет считаться легионером

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