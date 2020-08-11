Газизов: «РФС посекундно разбирает матч «Спартак» – «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что РФС детально изучает матч первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). В нем судья Василий Казарцев допустил результативную ошибку.

«Я знаю, что РФС поминутно, посекундно разбирает игру. У них есть ответы. Но все можно развернуть в разные стороны. Можно все обелить», – полагает функционер.