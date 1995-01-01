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    Газизов: «РФС посекундно разбирает матч «Спартак» – «Сочи»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что РФС детально изучает матч первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). В нем судья Василий Казарцев допустил результативную ошибку.

    «Я знаю, что РФС поминутно, посекундно разбирает игру. У них есть ответы. Но все можно развернуть в разные стороны. Можно все обелить», – полагает функционер.

    • Казарцев в телеэфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Алексей Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
    • После матча Казарцева отстранили от судейства.
    • Шамиль Газизов называл случившееся клоунадой.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3845

      Zubo 2 минуты назад

      Пипец как пищевик опустился, ни стыда, ни совести , ничего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5792

      ivany4 52 минуты назад

      Жаль в РФС нет своего "Штирлица", не услышим мы умной версии.
      Видимо сейчас топором обтесывают факты под свою "правду".))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Semenycch 1 час назад

      Этому чиновнику пропеллер в ж...у засунули, от чего он и не может успокоиться?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      "supermax" > Semenycch 51 минуту назад

      ты таким родился или таким стал?

      3
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      Рейтинг: +5677

      Борат 1 час назад

      Ты свинья ещё за увольнение юрана не ответил ! Обнаглевшие свиномрази беспределят как хотят !!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +737

      SEREGA 64 > Борат 1 час назад

      ТЫ ЧМО ПЕТУШИНОЕ УЖЕ ЗДЕСЬ СХОДИ В РАЗДЕВАЛКУ К КОМАНДЕ ПЕТУХОВ МОЖЕТ ТРАХНУТ И ЛУЧШЕ СТАНЕ ТУПОРЫЛЫЙ УРЮК И ЗАКРОЙ МРАЗОТА ВАФЕЛЬНИЦУ

      2
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      Рейтинг: +737

      SEREGA 64 > Борат 1 час назад

      ПАДАЛЬ ПЕТУШИНАЯ

      3
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      Рейтинг: -18

      Синитсосит > Борат 43 минуты назад

      стыдно за синит)))

      0
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      Рейтинг: +269

      Йост > Борат 36 минут назад

      Успокойся, татарин...

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