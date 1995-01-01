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    Газизов: «Слова Казарцева и Еськова меня только больше запутали»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выступление судей Василия Казарцева и Алексея Еськова на «Матч ТВ» после встречи первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

    «Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали», – сказал Газизов.

    • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
    • «Сочи» оба своих гола забил с пенальти.
    • После матча Казарцева отстранили от судейства.
    • Газизов называл случившееся клоунадой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5651

      Борат 29 секунд назад

      стыдно за рылов !!!
      пищевик это просто гумно !!!
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +1801

      Semenycch 12 минут назад

      Эта свинья продолжает бредить? Рефери совершают ошибки в отношении всех клубов России без исключения, но мерзкое свинство встречается только после матчей Спартака! Свинская природа не позволяет вести себя достойно.

      -1
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      Рейтинг: +16105

      афоня72 13 минут назад

      Первый пендаль был 100 процентов..
      Второй конечно на усмотрение судьи..

      Но ведь раздули ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА!!

      -1
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      Рейтинг: +237

      партизан84 > афоня72 9 минут назад

      что значит на усмотрение судьи, где такое прописано в правилах?
      ответь только на 2 вопроса:
      1 - почему он ни разу не подошел к монитору
      2 - ошибку признал во втором пенальти даже кашшаи, как ты тут можешь говорить о "на усмотрение судьи"?

      0
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      Рейтинг: +1008

      Spartak Piter 15 минут назад

      Да все давно понятно!
      Все по судьям банально просто. Если судья уверен, то ВАР не вмешивается. Здесь судья не уверен, он просит проверить. Еськов сразу видит, что пенальти нет:" Я не могу это не отменить. " Затем ему аккуратно подсказывают, что не будет больше времени( на что?) и признаётся правота арбитра в поле. И кто-то думает, что это просто ошибка, а не сговор? Спалились по полной, ******** Не будет времени сравнять Вот и ставит дерьмо

      2
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      Рейтинг: +47

      Dr.Metal 16 минут назад

      так опубликуйте их, всем же интересно )

      0
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      Рейтинг: +9550

      derrik2000 > Dr.Metal 15 минут назад

      Уже опубликованы в инете.
      Полистай сам.

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      Рейтинг: +237

      партизан84 > Dr.Metal 7 минут назад

      там не переговоры, а их пояснения к решениям по пенкам. читаешь это и думаешь "то-ли я дурак, то-ли лыжи не едут".

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      Рейтинг: +2216

      rash1959 > Dr.Metal 1 минуту назад

      Вчера озвучили: Была фраза и про "мало времени", а последней фразой еськова было: "ПРОДОЛЖАЙ ИГРУ".

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      Рейтинг: +431

      alll-333 16 минут назад

      факты, зачем так туманно говорить

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