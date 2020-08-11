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    Sport24: «Матч ТВ» отстранил Широкова за избиение арбитра в матче любителей

    Телеканал «Матч ТВ» отстранил экс-полузащитника сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.

    Бывший футболист во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду Матч ТВ и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова.

    Широков – ранее был постоянным экспертом телеканала.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
    • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

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    Источник: Sport24

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