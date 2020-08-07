Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вилков: «Нет никаких заговоров против «Спартака»

7 августа 2020, 13:20
37

Футбольный арбитр Михаил Вилков считает необоснованными обвинения «Спартака» в предвзятом судействе.

По его словам, регулярные ошибки рефери против столичной команды – это не более чем стечение обстоятельств.

«Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Этого просто нет.

Да, есть статистика, есть неудачные серии у каких-то клубов из, скажем, шести поражений. Но есть и серии из восьми побед, например. Кто-то год не проигрывает.

Это же не от нас зависит, просто есть линия офсайда, ее чертят, и все видно. Все это – стечение обстоятельств, вот и все», – сказал Вилков.

«СЭ»: Вилков сделал больше всех судейских ошибок в сезоне РПЛ

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Вилков Михаил
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1596796693
Нет заговора против Спартака, есть заговор ЗА Зенит...
Ответить
морозз
1596798528
Вилков...тебе бомжи скоро поставят памятник у офиса Газпрома, где ты получаешь основную зарплату!
Ответить
ivany4
1596799235
И после такой "пламенной речи", сухая статистика: Вилков сделал больше всех судейских ошибок в сезоне РПЛ. Видимо заранее соломку стелит, перед предстоящим сезоном.
Ответить
oyabun
1596801070
Прозвучало неубедительно. Вся пространная речь свелась к одному "Я не виноват!"
Ответить
Spartak Piter
1596802129
В Химки еще не перешел ни один футболист Спартака, Химки не сыграли ни одного матча со Спартаком, но на болотах полыхнуло так сильно, что поправки в регламент ввелись быстрее, чем шлюба кончил в азмуна)))) Для тех кто еще не знает: СБГТ это зянитовский филиал ЛГБТ. Главная черта голубые майки, оргии в раздевалках, жизнь в футболе при папиках)))
Ответить
_Marqella_
1596802292
Только рылы думают, что против них заговор...кому нужно сливать команду борющуюся за сохранение местап в РПЛ...
Ответить
Spartak Piter
1596803272
Главное братцы всегда помните что позор СБГТ (зянитовская ячейка ЛГБТ в футболе.) Ты носишь голубое? Кончаешь быстро, как Шлюба в Азмуна? Тогда тебе в СБГТ.
Ответить
NewLife
1596803791
"....это не более чем стечение обстоятельств." И текут эти обстоятельства почему-то в одну сторону по руслу, проложенному бомжеруководством РФС. А вилке лучше заткнуться: когда он сидит на варе и специально не смотрит нарушения в Спартаковской штрафной, это тоже обстоятельства. А за что его отстраняли ? Ой, бедная жертва обстоятельств. Такой гнили и продажности у нас в судействе еще не было.
Ответить
paracetamol
1596805248
Вилков: "Нет никаких заговоров против «Спартака», есть заговор свиней против меня и всего судейского корпуса!"
Ответить
nik55
1596807071
заговора нет-----просто есть рекомендация как судить когда играет Спартак
Ответить
Главные новости
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Все новости
Все новости
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
32
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+