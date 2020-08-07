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    Вилков: «Нет никаких заговоров против «Спартака»

    Футбольный арбитр Михаил Вилков считает необоснованными обвинения «Спартака» в предвзятом судействе.

    По его словам, регулярные ошибки рефери против столичной команды – это не более чем стечение обстоятельств.

    «Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Этого просто нет.

    Да, есть статистика, есть неудачные серии у каких-то клубов из, скажем, шести поражений. Но есть и серии из восьми побед, например. Кто-то год не проигрывает.

    Это же не от нас зависит, просто есть линия офсайда, ее чертят, и все видно. Все это – стечение обстоятельств, вот и все», – сказал Вилков.

    «СЭ»: Вилков сделал больше всех судейских ошибок в сезоне РПЛ

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии16
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      Рейтинг: +23510

      oyabun 9 минут назад

      Прозвучало неубедительно. Вся пространная речь свелась к одному "Я не виноват!"

      0
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      Рейтинг: +221

      dim29 18 минут назад

      И наши клоуны(вредители если быть точнее) в РФС ещё хотят ,,поднять,, наш футбол-вот это чучело олицетворение всего нашего футбола.Я уже ни чему не удивляюсь,Прядкин например недавно сказал:-ну и что,что в регламенте это не предусмотрено,потом изменим(речь о вручении приза лучшему бомбардиру).И ведь если надо твари делают,что хотят то и творят

      1
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      Рейтинг: +9299

      derrik2000 23 минуты назад

      Какая глупость - спрашивать у САМОГО ВИЛКОВА о предвзятом судействе.
      А что вы хотели бы, чтобы он сказал?
      Что ему не хватает на достройку "манюсенького трёхэтажного домика" на берегу океана, и что жена-стерва хочет ещё один автомобильчик с откидным верхом, чтобы цветом был, как этот "домик", поскольку будет именно там на новом "автомобильчике" ездить?
      Это вам не Италия, где полицейские агенты внедряются в структуру клубов, чтобы уличить причастных подковёрной игре, а затем итальянские суды дают этим "бедолагам" реальные сроки.
      ЭТО - РОССИЯ! (((

      1
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      Рейтинг: +10751

      silver29 35 минут назад

      Что-то судейские обстоятельства стекаются только к Спартаку и минуют сенит, чемпиона по левым пенальти ((((

      4
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      Рейтинг: +5577

      ivany4 40 минут назад

      И после такой "пламенной речи", сухая статистика: Вилков сделал больше всех судейских ошибок в сезоне РПЛ.
      Видимо заранее соломку стелит, перед предстоящим сезоном.

      3
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      Рейтинг: +5248

      Борат 46 минут назад

      Какое же спартак гумно !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +1174

      kvm 50 минут назад

      шлюба №2

      2
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      Рейтинг: +3751

      морозз 52 минуты назад

      Вилков...тебе бомжи скоро поставят памятник у офиса Газпрома, где ты получаешь основную зарплату!

      6
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      Рейтинг: +231

      партизан84 57 минут назад

      Михаилик после этих всех трех случаев пришел к нам и откровенно сам своим пешком к нам. Пришел своим пешком ко мне, говорит: « Кашшаи, я ничего этого не делал». Говорит: «я тебе честно расскажу, как на самом деле было»

      2
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      Рейтинг: +5898

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак)

      1
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      Рейтинг: +818

      Spartak Piter > alarm 3 минуты назад

      Позор СБГТ филиалу ЛГБТ в футболе.

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