Вилков: «Нет никаких заговоров против «Спартака»

Футбольный арбитр Михаил Вилков считает необоснованными обвинения «Спартака» в предвзятом судействе.

По его словам, регулярные ошибки рефери против столичной команды – это не более чем стечение обстоятельств.

«Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Этого просто нет.

Да, есть статистика, есть неудачные серии у каких-то клубов из, скажем, шести поражений. Но есть и серии из восьми побед, например. Кто-то год не проигрывает.

Это же не от нас зависит, просто есть линия офсайда, ее чертят, и все видно. Все это – стечение обстоятельств, вот и все», – сказал Вилков.

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