Суперкубок России. «Зенит» второй год подряд определит победителя с «Локомотивом»

Надо выходить,. и обыгрывать Локо за прошлый год за ними должок.. предвкушаю, как здесь разорвется несколько красно-белых пердаков )))) даже только ради этого победа крайне необходима ))
Сегодня в 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Встреча состоится на московской «ВЭБ-Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Команды уже три раза встречались между собой в играх за Суперкубок России. В 2008 и 2015 годах побеждал «Зенит».
- В 2019-м «Локомотив» обыграл петербуржцев со счетом 3:2.