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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Суперкубок России. «Зенит» второй год подряд определит победителя с «Локомотивом»

    Сегодня в 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

    Встреча состоится на московской «ВЭБ-Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

    • Команды уже три раза встречались между собой в играх за Суперкубок России. В 2008 и 2015 годах побеждал «Зенит».
    • В 2019-м «Локомотив» обыграл петербуржцев со счетом 3:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5473

      alp 27 минут назад

      Надо выходить,. и обыгрывать Локо за прошлый год за ними должок.. предвкушаю, как здесь разорвется несколько красно-белых пердаков )))) даже только ради этого победа крайне необходима ))

      2
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      Рейтинг: +272

      Землякруглая 43 минуты назад

      То есть синит САМ определит победителя?

      -1
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      Рейтинг: +5473

      alp > Землякруглая 26 минут назад

      естественно. Зенит всегда и все решает сам. Это тебе не некоторые, которые только изза судей остались в премьер-лиге

      1
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      Рейтинг: +1744

      ziborock 48 минут назад

      Три года зенит Локо не обыгрывает и тут же решили подтянуть своих судеек!!!)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1593

      Semenycch > ziborock 17 минут назад

      Ты сам то понял, что написал? Зенит регулярно обыгрывает Локо и общая статистика в пользу Зенита.

      1
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      Рейтинг: +1744

      ziborock > Semenycch 28 секунд назад

      За последние 5 лет 2 победы при 5 -и поражениях!)))
      Общая статистика ЧР 17 поражений при 16 побед не в пользу зенита!!!

      0
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      Рейтинг: +7121

      paracetamol 1 час назад

      Зениту надо брать все!

      3
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      Рейтинг: +1654

      Mister_Tomsk > paracetamol 1 час назад

      в рот если только брать) а вообще зенит уже забашлял судье, жди 1:0 и левый пен в конце матча)

      2
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      Рейтинг: +515

      AleSan4es > Mister_Tomsk 1 час назад

      Согласен на все 10000%

      0
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      Рейтинг: +5218

      Борат > Mister_Tomsk 1 час назад

      Ну ты и в рот берёшь и в попу даёшь и лижешь яйца ! Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +3352

      KPCCSPB > Mister_Tomsk 59 минут назад

      Ты помнишь их игру в мск, когда Вилков в пользу Зенита не назначил 100% пенальти на Оздоеве, и два гола отменил, кому там занес кто? Да и в рот обычно все завистливые берут, задумайся.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Борат > KPCCSPB 46 минут назад

      Да ему хоть ссы в глаза ему всё золотой дождь ! Гыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +5473

      alp > Борат 24 минуты назад

      а я не могу удержаться, и, вновь процитирую классику их х/ф "Брат-2":
      - "да пид@ры они все!"

      2
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      Рейтинг: +5218

      Борат > alp 21 минуту назад

      Москва возглавила рейтинг регионов России, жители которых чаще всего ищут гей-порно. Об этом свидетельствуют результаты исследования xHamster, подготовленного по просьбе TJ и Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью».

      гыгы

      1
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      Рейтинг: +5473

      alp > Борат 20 минут назад

      блин я так и знал!!!

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