В новом сезоне РПЛ не будет переносов игр из-за коронавируса

В сезоне-2020/21 командам, не вышедшим на матч по причине заражения коронавирусом, будет засчитываться техническое поражение, рассказал директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

«Мы хотели войти в сезон с едиными правилами по таким ситуациям. Сезон закончился, но коронавирус — нет. Случаи заражения, к сожалению, могут быть. После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не лучшее решение, но оно позволяет осуществлять единый подход для всех.

Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. Если команда не может выйти по причине коронавируса — снятия с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет. Понятно, что у нас есть два резервных дня и даты проведения в еврокубках, но это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях», – сказал Савин.