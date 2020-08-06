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    В новом сезоне РПЛ не будет переносов игр из-за коронавируса

    В сезоне-2020/21 командам, не вышедшим на матч по причине заражения коронавирусом, будет засчитываться техническое поражение, рассказал директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

    «Мы хотели войти в сезон с едиными правилами по таким ситуациям. Сезон закончился, но коронавирус — нет. Случаи заражения, к сожалению, могут быть. После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не лучшее решение, но оно позволяет осуществлять единый подход для всех.

    Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. Если команда не может выйти по причине коронавируса — снятия с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет. Понятно, что у нас есть два резервных дня и даты проведения в еврокубках, но это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях», – сказал Савин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2652

      Cleaner 54 минуты назад

      Судя по последним новостям из ЗЕНИТА, это правило отменят на пару первых игр. Ну, если инфа о коронавирусе там подтвердится.)

      0
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      Рейтинг: +99

      Спартач80 1 час назад

      Сейчас больных алармоборатов начнут закидывать на базы клубов РПЛ,как бактериологическое оружие и Зенит снова чемпион.

      -1
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      Рейтинг: +5788

      alarm > Спартач80 1 час назад

      может мне описать, в каких ситуациях можно применять твоё вонючее рыло, как считаешь?

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      Рейтинг: +2012

      giluxa1963 > Спартач80 1 час назад

      особенно в свинарник

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      Рейтинг: +99

      Спартач80 > giluxa1963 46 минут назад

      Ты это,береги своё никчёмный,сморщенный организмишко,от коронавируса,быдло маразматическое=))

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