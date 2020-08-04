Желтые карточки 1/8 финала ЛЧ не будут учитываться со следующей стадии

УЕФА внесла изменения в регламент розыгрыша Лиги чемпионов.
Желтые карточки, полученные игроками в 1/8 финала, «сгорят» в четвертьфинале. Ранее это правило действовало начиная со стадии полуфинала. То же самое касается и матчей Лиги Европы.
Игры 1/4 финала ЛЧ будут проходить в одноматчевом формате. Все встречи проведут без зрителей.
- В 1/8 финала турнира осталось провести четыре ответные игры: «Манчестер Сити» – «Реал» (первый матч 2:1), «Бавария» – «Челси» (3:0), «Барселона» – «Наполи» (1:1), «Лион» – «Ювентус» (1:0).
- Эти матчи пройдут 7 и 8 августа, первые игры четвертьфинала – 12-15 августа.
Источник: Официальны1 сайт УЕФА