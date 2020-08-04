Желтые карточки 1/8 финала ЛЧ не будут учитываться со следующей стадии

УЕФА внесла изменения в регламент розыгрыша Лиги чемпионов.

Желтые карточки, полученные игроками в 1/8 финала, «сгорят» в четвертьфинале. Ранее это правило действовало начиная со стадии полуфинала. То же самое касается и матчей Лиги Европы.

Игры 1/4 финала ЛЧ будут проходить в одноматчевом формате. Все встречи проведут без зрителей.