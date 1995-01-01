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    Желтые карточки 1/8 финала ЛЧ не будут учитываться со следующей стадии

    УЕФА внесла изменения в регламент розыгрыша Лиги чемпионов.

    Желтые карточки, полученные игроками в 1/8 финала, «сгорят» в четвертьфинале. Ранее это правило действовало начиная со стадии полуфинала. То же самое касается и матчей Лиги Европы.

    Игры 1/4 финала ЛЧ будут проходить в одноматчевом формате. Все встречи проведут без зрителей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальны1 сайт УЕФА

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