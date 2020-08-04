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ФНЛ работает над внедрением VAR на всех матчах

4 августа 2020, 15:33
2

ФНЛ начала работу над внедрением системы VAR на всех матчах совместно с InStat TV, сообщил президент лиги Игорь Ефремов.

«InSttat TV разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB. Для внедрения VAR достаточно четырех транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ», – сказал функционер.

Система VAR была впервые применена в России в полуфинале Кубка России в сезоне-2018/19. В РПЛ она действует с прошлого сезона.

Источник: Твиттер ФНЛ
Россия. ФНЛ
Комментарии (2)
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Aston
1596545786
Ну,если в фнл бомжефармов нет,то может даже увидим как он должен работать на самом деле
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