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    ФНЛ работает над внедрением VAR на всех матчах

    ФНЛ начала работу над внедрением системы VAR на всех матчах совместно с InStat TV, сообщил президент лиги Игорь Ефремов.

    «InSttat TV разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB. Для внедрения VAR достаточно четырех транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ», – сказал функционер.

    Система VAR была впервые применена в России в полуфинале Кубка России в сезоне-2018/19. В РПЛ она действует с прошлого сезона.

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    Источник: Твиттер ФНЛ

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1252

      Aston 2 часа назад

      Ну,если в фнл бомжефармов нет,то может даже увидим как он должен работать на самом деле

      1
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      Рейтинг: +331

      Николай71 > Aston 16 минут назад

      А Оренбург? Надо же их вернуть в рпл)) для +6 очей))

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