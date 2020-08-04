ФНЛ работает над внедрением VAR на всех матчах

ФНЛ начала работу над внедрением системы VAR на всех матчах совместно с InStat TV, сообщил президент лиги Игорь Ефремов.

«InSttat TV разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB. Для внедрения VAR достаточно четырех транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ», – сказал функционер.

Система VAR была впервые применена в России в полуфинале Кубка России в сезоне-2018/19. В РПЛ она действует с прошлого сезона.