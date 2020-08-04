«Спартак» сократит полномочия исполнительного директора или упразднит должность

В течение августа «Спартак» покинет исполнительный директор Максим Власов, сообщает РБК.

У руководства клуба и Власова возникли разногласия – стороны по-разному видят коммерческое развитие «Спартака». К функционеру возникало много вопросов, в частности, по поводу отчуждения интеллектуальных прав в пользу коммерческих проектов, которые в итоге не принесли бы клубу выгоды.

Тем временем «Спартак» планирует урезать полномочия исполнительного директора. Также обсуждается вопрос временного упразднения этой должности.

Клуб уже определился с кандидатурой нового исполнительного директора.