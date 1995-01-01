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    «Спартак» сократит полномочия исполнительного директора или упразднит должность

    В течение августа «Спартак» покинет исполнительный директор Максим Власов, сообщает РБК.

    У руководства клуба и Власова возникли разногласия – стороны по-разному видят коммерческое развитие «Спартака». К функционеру возникало много вопросов, в частности, по поводу отчуждения интеллектуальных прав в пользу коммерческих проектов, которые в итоге не принесли бы клубу выгоды.

    Тем временем «Спартак» планирует урезать полномочия исполнительного директора. Также обсуждается вопрос временного упразднения этой должности.

    Клуб уже определился с кандидатурой нового исполнительного директора.

    • В июле «Спартак» уволил с должности генерального директора Томаса Цорна, назначив на его место Шамиля Газизова.
    • Москвичи финишировали в РПЛ на седьмом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3469

      Томик 59 минут назад

      Ну а то. Пришёл генеральный новый - нехер со своим видением лезть, до свиданья. Надеюсь Газизов порядок наведёт. Иначе для чего приглашали.

      1
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      Рейтинг: +312

      Николай71 > Томик 50 минут назад

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4916

      Борат 1 час назад

      Наверное должность банщика введут и пригласят хрюшакова !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +4916

      Борат 1 час назад

      Позор рылам!
      Гыгы

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