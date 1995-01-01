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    Второй за год заводящий «Спартака» получил запрет на посещение стадионов

    Лидер (заводящий) фанатской трибуны «Спартака» Михаил Дивинский получил годичный запрет на посещение стадионов. Причина источником не сообщается.

    Зимой полуторагодичный запрет на посещение игр получил другой заводящий «Спартака» Валерий Бевз, на которого также наложили штраф в размере 500 тысяч рублей. Причина – организация оскорбительных скандирований в адрес Артема Дзюбы.

    • Дзюба объяснил, почему зимой не вступился за фанатов.
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    Источник: телеграм-канал OFNEWS

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6986

      paracetamol 10 минут назад

      Заводящие - это те, кто поросят в хлев заводит, или как?

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