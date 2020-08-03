Второй за год заводящий «Спартака» получил запрет на посещение стадионов

Лидер (заводящий) фанатской трибуны «Спартака» Михаил Дивинский получил годичный запрет на посещение стадионов. Причина источником не сообщается.

Зимой полуторагодичный запрет на посещение игр получил другой заводящий «Спартака» Валерий Бевз, на которого также наложили штраф в размере 500 тысяч рублей. Причина – организация оскорбительных скандирований в адрес Артема Дзюбы.