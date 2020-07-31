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  • Гурцкая: «В «Спартаке» все решает один человек. Без Федуна не приходит ни один футболист»

Гурцкая: «В «Спартаке» все решает один человек. Без Федуна не приходит ни один футболист»

31 июля 2020, 11:41
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил менеджмент «Локомотива» и «Спартака». По словам агента, владелец «Спартака» Леонид Федун полностью контролирует трансферную политику.

«Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не лезет в трансферные вопросы. Он – только финансовая составляющая. А без Леонида Федуна в «Спартак» не приходит ни один футболист. В «Спартаке» все решает один человек», – сказал Гурцкая в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.

  • «Локомотив» финишировал в РПЛ вторым.
  • «Спартак» – седьмым.
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
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paracetamol
1596186062
Правильно! Кто заказывает музыку, тот танцует девочку. Это давно всем известно, кроме некоторых...
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Hektor 84
1596186559
Задолбала вякать эта бородатая женщина
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GermanVo
1596186633
Покажите хоть один частный ФК, где владелец не принимает участие во всех трансферах.
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kvm
1596186766
певичка ещё в футбол лезет...
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Иван Петров 1986
1596189881
А кто такая или такой это самое Гурцкая.
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rash1959
1596215872
А ЧТО НЕ ТАК? ЧЕЙ КОШЕЛЁК, ТОТ И РУЛИТ.
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