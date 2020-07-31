Гурцкая: «В «Спартаке» все решает один человек. Без Федуна не приходит ни один футболист»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил менеджмент «Локомотива» и «Спартака». По словам агента, владелец «Спартака» Леонид Федун полностью контролирует трансферную политику.

«Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не лезет в трансферные вопросы. Он – только финансовая составляющая. А без Леонида Федуна в «Спартак» не приходит ни один футболист. В «Спартаке» все решает один человек», – сказал Гурцкая в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.