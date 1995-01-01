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    Гурцкая: «В «Спартаке» все решает один человек. Без Федуна не приходит ни один футболист»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил менеджмент «Локомотива» и «Спартака». По словам агента, владелец «Спартака» Леонид Федун полностью контролирует трансферную политику.

    «Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не лезет в трансферные вопросы. Он – только финансовая составляющая. А без Леонида Федуна в «Спартак» не приходит ни один футболист. В «Спартаке» все решает один человек», – сказал Гурцкая в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1155

      kvm 5 минут назад

      певичка ещё в футбол лезет...

      0
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      Рейтинг: +1269

      GermanVo 7 минут назад

      Покажите хоть один частный ФК, где владелец не принимает участие во всех трансферах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4473

      Hektor 84 8 минут назад

      Задолбала вякать эта бородатая женщина

      0
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      Рейтинг: +6916

      paracetamol 17 минут назад

      Правильно! Кто заказывает музыку, тот танцует девочку. Это давно всем известно, кроме некоторых...

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