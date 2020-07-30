Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Главные новости дня. «Спартак» 1 августа объявит о переходе Кокорина, «Зенит» продлил контракт с Дзюбой

    «Зенит» продлил контракт с Дзюбой до 2022 года с опцией продления на один сезон

    Классон больше всех из игроков РПЛ потерял в стоимости. Дзюба подешевел на миллион

    Reuters: в отношении Инфантино возбуждено уголовное дело

    Sport24: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой. К тренеру проявляют интерес «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

    Tuttomercatoweb: «Зенит» ведет переговоры по трансферу игрока сборной Турции Айхана

    «СЭ»: Кокорин подписал контракт со «Спартаком», но объявит об этом только 1 августа. Ранее форвард отказал «Сочи».

    Саудовские инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла»

    «Чемпионат»: Кузяев ведет переговоры с «Валенсией»

    «Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА

    Месси может заработать 260 миллионов за четыре года в случае перехода в «Интер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2020 23:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78194
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru