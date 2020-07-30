Главные новости дня. «Спартак» 1 августа объявит о переходе Кокорина, «Зенит» продлил контракт с Дзюбой

«Зенит» продлил контракт с Дзюбой до 2022 года с опцией продления на один сезон
Классон больше всех из игроков РПЛ потерял в стоимости. Дзюба подешевел на миллион
Reuters: в отношении Инфантино возбуждено уголовное дело
Sport24: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой. К тренеру проявляют интерес «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».
Tuttomercatoweb: «Зенит» ведет переговоры по трансферу игрока сборной Турции Айхана
«СЭ»: Кокорин подписал контракт со «Спартаком», но объявит об этом только 1 августа. Ранее форвард отказал «Сочи».
Саудовские инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла»
«Чемпионат»: Кузяев ведет переговоры с «Валенсией»
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Месси может заработать 260 миллионов за четыре года в случае перехода в «Интер»