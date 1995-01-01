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    Гурцкая: «Прядкин – отчим Цорна»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что у бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна есть родственная связь с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. Цорна уволили в июле.

    – Вы же понимаете подоплеку. Прядкин – отец Цорна?

    – Отчим. Ну и что? Увольнять летом его было не за что.

    У Цорна была рекордная в России зарплата генерального директора – 6 миллионов рублей в месяц.

    • Цорн проработал в «Спартаке» 14 месяцев.
    • При нем в команду пришел главный тренер Доменико Тедеско.
    • «Спартак» завершил сезон РПЛ седьмым.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8919

      derrik2000 10 минут назад

      "– Вы же понимаете подоплеку. Прядкин – отец Цорна?

      – Отчим. Ну и что? Увольнять летом его было не за что.

      У Цорна была рекордная в России зарплата генерального директора – 6 миллионов рублей в месяц."


      А Прядкин, нехороший человек, не оценил зарплату, которую Цорну положил Федун".
      Видимо, ему самому от Газпрома перепадало намного больше. ))))))))))))))))

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