Газизов: «У «Спартака» хороший, довольно рабочий календарь»

А у кого плохой календарь? Наверняка у Химок. Им придётся играть и против всех лидеров, и против всех середнячков. Как в прошлом сезоне плакало руководство Сочи:"Что ни игра-то игра с сильными соперниками. Вон у Краснодара-что ни игра- все со слабыми",
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о календаре РПЛ на следующий сезон.
«Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошая условия, ждем интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим», — сказал Газизов.
- В первых шести турах нового сезона РПЛ москвичам предстоит сыграть четыре матча дома.