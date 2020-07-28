Газизов: «У «Спартака» хороший, довольно рабочий календарь»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о календаре РПЛ на следующий сезон.

«Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошая условия, ждем интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим», — сказал Газизов.