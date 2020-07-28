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    Газизов: «У «Спартака» хороший, довольно рабочий календарь»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о календаре РПЛ на следующий сезон.

    «Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошая условия, ждем интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим», — сказал Газизов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1699

      Кузьмич на трибуне 13 минут назад

      А у кого плохой календарь? Наверняка у Химок. Им придётся играть и против всех лидеров, и против всех середнячков. Как в прошлом сезоне плакало руководство Сочи:"Что ни игра-то игра с сильными соперниками. Вон у Краснодара-что ни игра- все со слабыми",

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      Рейтинг: +6820

      paracetamol 29 минут назад

      Через три поражения подряд, скажет, что пособники Зенита в РПЛ создали невозможный график, а это опять заговор!

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