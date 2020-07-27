Главные новости дня. Ловрен стал игроком «Зенита», Иванович близок к переходу в «Эвертон»

РБК: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

«Динамо» объявило об уходе семи игроков

Novosti.rs: Иванович близок к переходу в «Эвертон»

«Зенит» подписал трехлетний контракт с Ловреном

Лысцов может перейти в «Локомотив» за 800-900 тысяч

РПЛ представила мяч на следующий сезон

Metaratings: «Аталанта» общалась с «Локомотивом» по Алексею Миранчуку

Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Президент клуба Игорь Суркис отставку не подтвердил.

«Валенсия» назначила экс-тренера «Рубина» Грасию

Клопп получил приз имени Фергюсона, как лучший тренер сезона АПЛ