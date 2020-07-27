«Спартак» объявил об уходе коммерческого директора Власова

У «Спартака» в скором времени будет новый коммерческий директор.

Сегодня клуб сообщил об уходе с указанного поста Алексея Власова.

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми, в частности с «Уральскими авиалиниями».

Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.