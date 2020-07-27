«Спартак» объявил об уходе коммерческого директора Власова

У «Спартака» в скором времени будет новый коммерческий директор.
Сегодня клуб сообщил об уходе с указанного поста Алексея Власова.
«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми, в частности с «Уральскими авиалиниями».
Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.
- Власов был коммерческим директором «Спартака» с сентября прошлого года.
- До этого он уже работал в клубе с 2008-го по 2015-й год.
- Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.
Источник: Официальный сайт «Спартака»