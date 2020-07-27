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    «Спартак» объявил об уходе коммерческого директора Власова

    У «Спартака» в скором времени будет новый коммерческий директор.

    Сегодня клуб сообщил об уходе с указанного поста Алексея Власова.

    «Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми, в частности с «Уральскими авиалиниями».

    Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.

    • Власов был коммерческим директором «Спартака» с сентября прошлого года.
    • До этого он уже работал в клубе с 2008-го по 2015-й год.
    • Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4364

      Hektor 84 1 час назад

      Если всё так прекрасно, его работой довольны, сохранил старых партнеров и подписал контракты с новыми, чего тогда уходит?

      3
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      Рейтинг: +12047

      vladimir-7 1 час назад

      Федун никого к коммерческой деятельности не подпускает, поэтому
      Власов и ушел от финансового лабиринта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4847

      alarm 1 час назад

      сбежал от стыда за спартак ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1747

      NewLife > alarm 39 минут назад

      ОУКБ

      1
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      Рейтинг: +4847

      alarm > NewLife 24 минуты назад

      по-моему, это вы весь сезон отcacывали даже у тамбовов всяких. гы-гы!

      -1
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      Рейтинг: +1747

      NewLife > alarm 15 минут назад

      ПНХ

      2
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      Рейтинг: +4847

      alarm > NewLife 2 минуты назад

      это называется "когда закончились аргументы". школоло, жги ещё! я верю, ты можешь)) гы-гы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17741

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интересно, кого приведёт на его место Зарема.

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