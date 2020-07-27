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  • «Спартак» объявил об уходе коммерческого директора Власова

«Спартак» объявил об уходе коммерческого директора Власова

27 июля 2020, 12:48
9

У «Спартака» в скором времени будет новый коммерческий директор.

Сегодня клуб сообщил об уходе с указанного поста Алексея Власова.

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми, в частности с «Уральскими авиалиниями».

Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.

  • Власов был коммерческим директором «Спартака» с сентября прошлого года.
  • До этого он уже работал в клубе с 2008-го по 2015-й год.
  • Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1595845706
Интересно, кого приведёт на его место Зарема.
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vladimir-7
1595847279
Федун никого к коммерческой деятельности не подпускает, поэтому Власов и ушел от финансового лабиринта.
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Hektor 84
1595847518
Если всё так прекрасно, его работой довольны, сохранил старых партнеров и подписал контракты с новыми, чего тогда уходит?
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"supermax"
1595856217
питорские одмэны не устали меня банить за то что я называю алярму осло*бом? будто я виноват что он осло*б
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