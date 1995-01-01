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    The Sun: каптан «Уотфорда» Дини назвал репортера ублюдком после вопроса о завершении карьеры

    Форвард «Уотфорда» Трой Дини оскорбил репортера Sky Sports, разозлившись на вопрос о завершении карьеры.

    Как сообщает The Sun, после матча с «Арсеналом» журналист сначала задал Дини вопрос о будущем в «Уотфорде», игрок ответил: «Я не знаю, был ли этот матч последним за «Уотфорд». Если мне пора, то так и будет». После этого репортер спросил, закончит ли Дини карьеру этим летом, на что 32-летний футболист возмутился, ответив: «Я еще не такой старый, нахальный ты ублюдок».

    После своих слов Дини почти сразу извинился перед репортером.

    • «Уотфорд» в минувшем сезоне АПЛ занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип.
    • Игрок отличился в сезоне-2019/20 10 раз в 27 матчах АПЛ.

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    Источник: The Sun

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