АПЛ. «Тоттенхэм» пробился в Лигу Европы, «Сити» забил пять мячей «Норвичу»

В Англии завершились четыре игры заключительного тура Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и закончил сезон на шестом месте, пробившись в Лигу Европы. «Арсенал» после победы на «Уотфордом» занял восьмое место: лондонцы смогут принять участие в ЛЕ только обыграв «Челси» в финале Кубка Англии.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Крисал Пэлас – Тоттенхэм – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кейн,13; 1:1 – Шлупп, 53.

Арсенал – Уотфорд – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 5 (с пенальти); 2:0 – Тирни, 24; 3:0 – Обамеянг, 33; 3:1 – Дини, 43 (с пенальти); 3:2 – Уэлбек, 66.

Манчестер Сити – Норвич – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 11; Де Брюйне, 45+1; 3:0 – Стерлинг, 79; 4:0 – Марез, 83; 5:0 – Де Брюйне, 90.

Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гэйл, 1; 1:1 – ван Дейк, 38; 1:2 – Ориги, 59; Мане, 89.

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