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    АПЛ. «Тоттенхэм» пробился в Лигу Европы, «Сити» забил пять мячей «Норвичу»

    В Англии завершились четыре игры заключительного тура Премьер-лиги.

    «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и закончил сезон на шестом месте, пробившись в Лигу Европы. «Арсенал» после победы на «Уотфордом» занял восьмое место: лондонцы смогут принять участие в ЛЕ только обыграв «Челси» в финале Кубка Англии.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    Крисал Пэлас – Тоттенхэм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кейн,13; 1:1 – Шлупп, 53.

    Арсенал – Уотфорд – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 5 (с пенальти); 2:0 – Тирни, 24; 3:0 – Обамеянг, 33; 3:1 – Дини, 43 (с пенальти); 3:2 – Уэлбек, 66.

    Манчестер Сити – Норвич – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 11; Де Брюйне, 45+1; 3:0 – Стерлинг, 79; 4:0 – Марез, 83; 5:0 – Де Брюйне, 90.

    Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гэйл, 1; 1:1 – ван Дейк, 38; 1:2 – Ориги, 59; Мане, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4350

      Hektor 84 53 минуты назад

      У них вроде единственный шанс туда попасть выиграв кубок Англии.

      0
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      Рейтинг: +4350

      Hektor 84 55 минут назад

      Не пойму а как Арсенал на восьмом месте попадает в лигу Европы?

      0
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      Рейтинг: +117

      cevin cigan 1 час назад

      Помог Челси Жозе влезть в евро зону! Скатай ничейку с Волками и ку - ку Вася!

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