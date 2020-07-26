«Спартак»: «Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов»

Пресс-служба «Спартака» оставила пост во время межсезонья. В нем она пошутила по поводу отменяемых голов команды.

«Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов «Спартака» после просмотра VAR», – написали москвичи.

«Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

Новый сезон стартует 8 августа.

«Спартак» писал открытое письмо в РФС по поводу судейства.