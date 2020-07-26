«Спартак»: «Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов»

В Спаме идёт усердная, планомерная подготовка к новому сезону.. Нахрена тренироваться - главное отработать в информационном поле.. Лавров Сергей Викторович, глава МИД РФ и по совместительству поклонник ФК Спартак Москва - ==дебилыбл я==
Пресс-служба «Спартака» оставила пост во время межсезонья. В нем она пошутила по поводу отменяемых голов команды.
«Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов «Спартака» после просмотра VAR», – написали москвичи.
- «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.
- Новый сезон стартует 8 августа.
- «Спартак» писал открытое письмо в РФС по поводу судейства.
Идeм на рекорд: дней без отменeнных голов «Спартака» после просмотра VAR pic.twitter.com/V1XnbYEBhJ— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 26, 2020