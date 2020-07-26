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    «Спартак»: «Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов»

    Пресс-служба «Спартака» оставила пост во время межсезонья. В нем она пошутила по поводу отменяемых голов команды.

    «Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов «Спартака» после просмотра VAR», – написали москвичи.

    • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.
    • Новый сезон стартует 8 августа.
    • «Спартак» писал открытое письмо в РФС по поводу судейства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3872

      BarStep 18 минут назад

      В Спаме идёт усердная, планомерная подготовка к новому сезону.. Нахрена тренироваться - главное отработать в информационном поле.. Лавров Сергей Викторович, глава МИД РФ и по совместительству поклонник ФК Спартак Москва - ==дебилыбл я==

      1
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      Рейтинг: +2300

      Ruryu 36 минут назад

      Блин,лучше напишите,что 7 дней,без смены тренера! Вместо соцсетей,займитесь работой,итогами которой можно будет гордиться,а не краснеть!

      1
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      Рейтинг: +1203

      Гавроша 52 минуты назад

      Сколько же их бомбить будет?

      2
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      Рейтинг: +4790

      alarm 1 час назад

      у зенита var отнял куда больше голов - но до такой тупости в клубе не додумались. зато додумались в тарасофке)

      4
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      Рейтинг: +1343

      СвинкаСправедливости > alarm 1 час назад

      Но ещё больше в Зените голов засчитанных с нарушением правил)
      "Ы-ы-ы-ы, у нас голы из оффсайда отменили, а-а-а"

      0
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      Рейтинг: +4790

      alarm > СвинкаСправедливости 1 час назад

      ты чего развизжался?

      1
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      Рейтинг: +6777

      paracetamol 1 час назад

      И без липовых пенальти!

      3
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      Рейтинг: +10831

      Garrincha58 1 час назад

      их до сих пор ещё трясёт

      2
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      Рейтинг: +252

      Завулон new new > Garrincha58 1 час назад

      И корёжит.

      0
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      Рейтинг: +238

      selkoka 1 час назад

      Достали уже ныть!!!!!

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