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  • Журналист Терлецкий: «По словам руководителя одного клуба, коронавирус был чуть ли не во всех командах РПЛ. Заражения маскировали травмами»

Журналист Терлецкий: «По словам руководителя одного клуба, коронавирус был чуть ли не во всех командах РПЛ. Заражения маскировали травмами»

26 июля 2020, 12:15
6

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий сообщил, что, по его информации, коронавирус в РПЛ был в большинстве команд. Однако это не мешало провести большинство матчей.

«Когда я говорил с руководителем одного российского клуба, он мне сказал, что коронавирус был чуть ли не в каждой команде. Была установка: «Ребята, давайте потише все сделаем». Случаи просто маскировались травмами», – сообщил Терлецкий.

  • Сезон РПЛ был прерван с марта по июнь из-за пандемии.
  • Из-за неявок команд по причине коронавируса было присуждено несколько технических поражений.
  • Следующий сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Garrincha58
1595757948
начались блин вбросы давайте конкретику и факты а так уйню не хрен тут писать
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порт
1595759015
Так прямо тебе и слили информацию. Что то верится с трудом, и больше похоже на очередную утку, от очередного писателя.
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portero
1595769792
Кто-то заплатил роспотреббанде из Ростова чтоб они охренели в атаке на команду...
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subbotaspartak
1595777215
Факты? Или это приподъездный базар. Это не журналист....
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Hektor 84
1595778789
Журналюшки уже и статьишки сочиняют, лишь бы что то написать.
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Кузьмич на трибуне
1595791095
Меньше поддаваться на требования РоспотребРазбоя. Эти люди поняли, что у них в руках золотой джокер. Они могут отстранять от игры, всех здоровых, с оговоркой , что болезнь проходит без видимых симптомов!!! С каким бы я удовольствием, посмотрел бы на этих работников РоспотребРазбоя в 1972 году, если бы они пришли к заводскому терапевту, и потребовали больничный , за то что у них болезнь без симптомная?
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