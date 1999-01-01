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    Журналист Терлецкий: «По словам руководителя одного клуба, коронавирус был чуть ли не во всех командах РПЛ. Заражения маскировали травмами»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий сообщил, что, по его информации, коронавирус в РПЛ был в большинстве команд. Однако это не мешало провести большинство матчей.

    «Когда я говорил с руководителем одного российского клуба, он мне сказал, что коронавирус был чуть ли не в каждой команде. Была установка: «Ребята, давайте потише все сделаем». Случаи просто маскировались травмами», – сообщил Терлецкий.

    • Сезон РПЛ был прерван с марта по июнь из-за пандемии.
    • Из-за неявок команд по причине коронавируса было присуждено несколько технических поражений.
    • Следующий сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10827

      Garrincha58 14 минут назад

      начались блин вбросы давайте конкретику и факты а так уйню не хрен тут писать

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