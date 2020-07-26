Журналист Терлецкий: «По словам руководителя одного клуба, коронавирус был чуть ли не во всех командах РПЛ. Заражения маскировали травмами»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий сообщил, что, по его информации, коронавирус в РПЛ был в большинстве команд. Однако это не мешало провести большинство матчей.

«Когда я говорил с руководителем одного российского клуба, он мне сказал, что коронавирус был чуть ли не в каждой команде. Была установка: «Ребята, давайте потише все сделаем». Случаи просто маскировались травмами», – сообщил Терлецкий.