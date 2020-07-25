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    Глава Пермского края Махонин: «Надо возрождать «Амкар». Думаю, за два года реально создать команду первой лиги»

    В Перми намерены возродить «Амкар». Ситуация находится на контроле главы региона Дмитрия Махонина.

    «Амкар» – гордость Прикамья. Надо возрождать.

    Каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально.

    При этом ФК «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку», – заверил Махонин.

    • «Амкар» был основан в 1994 году и прекратил существование в 2018 году.
    • В РПЛ команда выступала на протяжении 14 лет подряд.
    • «Амкар» имел еврокубковый опыт.

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    Источник: Сайт Губернатора и Правительства Пермского края

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    25.07.2020 21:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15826

      bset 41 минуту назад

      В любой европейской стране: все развивают, улучшают, двигаются вперед.
      В то время в России: все разрушают, потом героически создают обратно как попало, не достигая результата до разрушения бьют себя в грудь, какую огромную работу проделали.

      0
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      Рейтинг: +4544

      Борат 1 час назад

      Кому нужны эти антифутбольщики с убогим искусственным полем ???
      Гыгы

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      Рейтинг: +4325

      Hektor 84 > Борат 57 минут назад

      За твой шлинит за пределами питера никто и не болеет. Кому нужен твой убогий клуп без традиций?

      0
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      Рейтинг: +2706

      житель СПб 1 час назад

      Было бы здорово! Команда была со своим лицом, достойно боролась. Отличалась неуступчивостью. По характеру напоминала мне английский Ньюкасл.

      1
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      Рейтинг: +2360

      general.lizyukov 1 час назад

      А зачем тогда "убивали"?

      1
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      Рейтинг: +6760

      paracetamol 2 часа назад

      В РПЛ команда Амкар выступала на протяжении 14 лет подряд и ни разу не вылетела. Немалое достижение.

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