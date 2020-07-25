Глава Пермского края Махонин: «Надо возрождать «Амкар». Думаю, за два года реально создать команду первой лиги»

В Перми намерены возродить «Амкар». Ситуация находится на контроле главы региона Дмитрия Махонина.

«Амкар» – гордость Прикамья. Надо возрождать.

Каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально.

При этом ФК «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку», – заверил Махонин.