Глава Пермского края Махонин: «Надо возрождать «Амкар». Думаю, за два года реально создать команду первой лиги»

В любой европейской стране: все развивают, улучшают, двигаются вперед.
В то время в России: все разрушают, потом героически создают обратно как попало, не достигая результата до разрушения бьют себя в грудь, какую огромную работу проделали.
В Перми намерены возродить «Амкар». Ситуация находится на контроле главы региона Дмитрия Махонина.
«Амкар» – гордость Прикамья. Надо возрождать.
Каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально.
При этом ФК «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку», – заверил Махонин.
- «Амкар» был основан в 1994 году и прекратил существование в 2018 году.
- В РПЛ команда выступала на протяжении 14 лет подряд.
- «Амкар» имел еврокубковый опыт.