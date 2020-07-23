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  • ФНЛ подтвердила, что в новом сезоне сыграют 22 команды и турнир начнется 1 августа

ФНЛ подтвердила, что в новом сезоне сыграют 22 команды и турнир начнется 1 августа

23 июля 2020, 19:13

ФНЛ провела Общее собрание клубов. На нем было утверждено число участников будущего первенства – 22.

«Членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ в сезоне 2019-2020 – «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш».

Также в ФНЛ 2020-2021 должны принять участие выбывшие из Премьер-лиги по итогам чемпионата России «Крылья Советов» и «Оренбург».

Кроме того, было решено принять во внимание заявления клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ» о включении в состав ФНЛ. В случае принятия решения Исполкомом РФС положительного решения в отношении одного из этих клубов и с момента предоставления в лигу полного пакета необходимых документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено.

Наконец, был одобрен проект календаря ФНЛ 2020-2021, который завтра вместе с вопросом о составе участников первенства будет утвержден Исполкомом РФС. Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-лигу напрямую, тогда как третья и четвертая команда ФНЛ проведет переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ», – сказано в релизе ФНЛ.

  • По итогам прошлого сезона в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки».
  • ФНЛ создана в 2010 году.
  • Ни одного сезона лиги не пропустил, в частности, «Шинник».

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ
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