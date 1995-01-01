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    Андрей Федун может покинуть совет директоров «Спартака»

    Андрей Федун не будет присутствовать на заседании совета директоров «Спартака», которое состоится сегодня.

    По информации журналиста Вячеслава Короткина, скорее всего, это означает, что в ближайшее время, брат владельца клуба Леонида Федуна выйдет из состава совета директоров.

    • «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
    • Андрей Федун работает в клубе с 2008 года.
    • Он занимался строительством стадиона «Открытие Арена».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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