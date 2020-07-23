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Андрей Федун может покинуть совет директоров «Спартака»

23 июля 2020, 09:50
8

Андрей Федун не будет присутствовать на заседании совета директоров «Спартака», которое состоится сегодня.

По информации журналиста Вячеслава Короткина, скорее всего, это означает, что в ближайшее время, брат владельца клуба Леонида Федуна выйдет из состава совета директоров.

  • «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
  • Андрей Федун работает в клубе с 2008 года.
  • Он занимался строительством стадиона «Открытие Арена».

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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Жорик кекс обжорик
1595487237
Неужели спартак преображается??
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порт
1595488293
Все побежали, и я побежал.
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Garrincha58
1595489133
ещё один дутый менеджер
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партизан84
1595490103
да от него толку было как от Табаки. Давно пора уже.
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житель СПб
1595494797
Я и не знал, что Спартак сейчас - семейная команда бизнесменов от нефти.
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DOCTOR PENALTY
1595499417
Баба с возу!...
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kvm
1595514969
ПУСТЬ И БРАТЦА С СОБОЙ ЗАБЕРЁТ...
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