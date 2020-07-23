Андрей Федун может покинуть совет директоров «Спартака»

Андрей Федун не будет присутствовать на заседании совета директоров «Спартака», которое состоится сегодня.
По информации журналиста Вячеслава Короткина, скорее всего, это означает, что в ближайшее время, брат владельца клуба Леонида Федуна выйдет из состава совета директоров.
- «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
- Андрей Федун работает в клубе с 2008 года.
- Он занимался строительством стадиона «Открытие Арена».
Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.