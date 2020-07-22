Главные новости дня. Завершился 28-й чемпионат России, Савин сообщил о сотнях миллионов рублей для «Тамбова» за отказ от места в РПЛ

«Милан» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне.
Журналист Алланазаров: «Спартак» подпишет Урунова из «Уфы» за 2 миллиона.
Area Napoli: ЦСКА просит у «Наполи» 20 миллионов за Влашича.
Блан – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны».
Министр спорта МО: «Химки будут в РПЛ. Это наше окончательное решение».
Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий.
Sport24: «Спартак» готовит предложение по трансферу Кокорина.
Защитник «Ланса» Радованович: «Агенты ведут разговоры с «Локомотивом».
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов, ЦСКА победил дома «Тамбов».
Савин: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в Тамбов, чтобы команда отказалась от участия в РПЛ».
Источник: Бомбардир.ру