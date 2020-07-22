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  • Главные новости дня. Завершился 28-й чемпионат России, Савин сообщил о сотнях миллионов рублей для «Тамбова» за отказ от места в РПЛ

Главные новости дня. Завершился 28-й чемпионат России, Савин сообщил о сотнях миллионов рублей для «Тамбова» за отказ от места в РПЛ

22 июля 2020, 22:59
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«Милан» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне.

Журналист Алланазаров: «Спартак» подпишет Урунова из «Уфы» за 2 миллиона.

Area Napoli: ЦСКА просит у «Наполи» 20 миллионов за Влашича.

Блан – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны».

Министр спорта МО: «Химки будут в РПЛ. Это наше окончательное решение».

Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий.

Sport24: «Спартак» готовит предложение по трансферу Кокорина.

Защитник «Ланса» Радованович: «Агенты ведут разговоры с «Локомотивом».

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов, ЦСКА победил дома «Тамбов».

Савин: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в Тамбов, чтобы команда отказалась от участия в РПЛ».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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vsespartak01
1595448973
наконец то завершилось это затянувшееся цирковое представление!
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