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    «СЭ»: Митрюшкиным интересуются в России

    Воспитанник «Спартака» Антон Митрюшкин может вернуться в Россию.

    По информации «Спорт-Экспресс», голкипер интересен нескольким российским клубам. В их списке нет «Спартака», поскольку москвичи не нуждаются во вратарях.

    С 17 июля Митрюшкин находился не просмотре в «Монако». Игрок не подошел главному тренеру клуба Нико Ковачу и покинул французский клуб.

    • Россиянин сыграл за «Монако» в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», не пропустив голов.
    • Ранее вратарь покинул «Сьон» после завершения контракта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2915

      Черкизовский Кот 19 минут назад

      Скорее всего интересуется "Локо". Если нет, то "Зенит". Весь сезон была ротация двух киперов. У других клубов с амбициями необходимости в новом кипере не видится, а переходить в клуб уровня "Ахмата" или "Тамбова" Митрюшкин вряд ли захочет после удачного отрезка в Швейцарии.

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      Рейтинг: +59

      Жорик секс обжорик > Черкизовский Кот 7 минут назад

      согласен

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      Рейтинг: +59

      Жорик секс обжорик 40 минут назад

      Спартаковец не будет ни когда играть в ЦСКА (по СМИ в ЦСКА там остро ищут замену вратарю), так что можно исключить эту возможность, а вот Краснодар или Локомотив возможно да.

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