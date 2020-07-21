Уткин: «Происходящее в «Спартаке» – это даже не бардак. Там происходит «Спартак». Это больше, чем бардак»

Видеоблогер Василий Уткин оценил процессы в «Спартаке». По его мнению, их нельзя назвать бардаком.

«[Происходящее] в «Спартаке»... Вы меня извините, но это даже словом «бардак» не описывается. Бардак, по крайней мере, приносит прибыль, иначе это не бардак.

[Чтобы описать происходящее в «Спартаке»], я такого слово не придумаю. Это слово «Спартак» – то, что происходит в «Спартаке». Это больше, чем бардак», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.