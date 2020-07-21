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    Глава попечительского совета «Уфы»: «Нам придется продать 3-4 футболиста»

    Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что башкирский клуб будет вынужден продать нескольких игроков из-за непростой финансовой ситуации.

    «Из-за пресловутого коронавируса мы вышли за смету в этом году. Нам придется продать 3-4 футболиста. Интерес к игрокам большой. И за границей, и в России. Не стоит все наши возможные продажи связывать со «Спартаком». Это, безусловно, не так. Информация, которая появляется в прессе — преждевременна. Мы пока находимся в предварительных переговорах по нашим игрокам. Мы не готовы пока с кем-либо ударить по рукам.

    Наша задача проста — беречь каждую копейку и с нашим маленьким бюджетом пытаться находиться рядом с группой лидеров. Других вариантов у нас нет. Мы ищем перспективных игроков, дешево покупаем — дорого продаем. Мы не просим у спонсоров больших денег. Мы зарабатываем сами», — сказал Мурзагулов.

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    Источник: Sport24

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