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    Арбитр Федотов: «На 60-й минуте был пенальти на Соболеве. VAR опять обосрался»

    Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод кубкового матча «Зенит»«Спартак» с неназначенным пенальти на Александре Соболеве.

    «На 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо – это вторая жeлтая карточка и удаление колумбийца.

    Сейчас все взорвeтся, это большой скандал. VAR в очередной раз обосрался», — сказал Федотов.

    В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +977

      Semenycch 5 минут назад

      Федотова должны ждать в одной из Московских психушек. По моменту на Барриосе вообще сомнений нет, нарушения правил не было!

      2
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      Рейтинг: +1184

      vsespartak01 9 минут назад

      зачем ваще этот вар придумали?или одни не верные решения,или ваще к нему не подходят,где надо подходить?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1182

      СвинкаСправедливости > vsespartak01 7 минут назад

      ВАР крутая штука, ей пользуются по настроению просто.

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      Рейтинг: +40266

      MaxRnD > СвинкаСправедливости 4 минуты назад

      Не надо путать настроение с указанием

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      Рейтинг: +4411

      Alekxei Z. 10 минут назад

      Не взорвётся . Скандал ? да выходцам из Газпрома и Озера хоть ссы в глаза...

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      Рейтинг: +1182

      СвинкаСправедливости 12 минут назад

      А там ещё и Жикров на КК наиграл, мешая в пустые ворота мяч проткнуть Соболеву.
      А какой эпизод на Аиртоне? Красивый эпизод.

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