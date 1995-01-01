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    Арбитр Федотов: «Иванов должен был ставить пенальти за фол Жиркова на Соболеве»

    Арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с падением в штрафной площади форварда Александра Соболева в кубковом матче «Зенит»«Спартак».

    «Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита». Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку. В ворота «Спартака» пенальти был. На Азмуне нарушали правила», – прокомментировал Федотов.

    В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1638

      Валерий1965 16 минут назад

      Зенит был явно сильнее... И.. С победой!)))

      1
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      Рейтинг: +3129

      playsh 23 минуты назад

      Мафия бессмертна.

      0
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      Рейтинг: +530

      ВасяК 35 минут назад

      Х..и толку!!!Как всегда!!!

      1
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      Рейтинг: +1238

      Иван Петров 1986 45 минут назад

      Чудес не бывает. Зенит тоже обнулили, а как же вы хотели.

      4
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      Рейтинг: +24

      aslan26051 46 минут назад

      В Лиге Чемпионов Зенит судят справедливо!!!! Поэтому позорно вылетают!!! Мы все видим!!! Неужели нельзя порядок навести....хотя бы в СПОРТЕ!!!!
      ТАК ПОЧЕМУ ЭТО ЗЕНИТ НЕ КОНКУРЕНТНО СПОСОБЕН В ЕВРОПЕ???? А??? ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН,,,,ВАР!!!

      4
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      Рейтинг: +82

      Александр Питер > aslan26051 14 минут назад

      А Спартак то как круто в Европе играет,просто тигры.

      0
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      Рейтинг: +1218

      Aston 51 минуту назад

      После боя кулаками не машут,спасибо клоунам и Вару!Будем лицезреть новое опущение бомжей в евросезоне

      4
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      Рейтинг: +1698

      zabvo9406 > Aston 29 минут назад

      им,наверное, нравится,когда их евро ЛБГТ употребляет!!!!

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