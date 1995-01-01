Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Базу «Спартака» в Тарасовке закрыли на дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у восьми игроков молодежки

    Игроков молодежного состава «Спартака» распустили по домам из-за подозрения на коронавирус у восьми футболистов, информирует «РБ-Спорт». С основным составом никто из них не контактировал.

    Базу в Тарасовке закрыли на дезинфекцию. На ней основная команда будет готовиться к новому сезону РПЛ.

    • Команда «Спартака» в последнем молодежном первенстве РПЛ финишировала четвертой.
    • Из-за пандемии коронавируса прерывали сезон РПЛ и другие чемпионаты.
    • По всему миру от инфекции умерло более 580000 человек.

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:01
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2991

      knikos 23 минуты назад

      Так заодно надо и дегазацию провести. А то "спартаковский дух" малость завонял ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 53 минуты назад

      а что точных тестов как не было, так и нет? одни подозрения?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Хейтер Аларм 56 минут назад

      Я думаю, все обойдется свиным гриппом! Гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1263

      Puddle 1 час назад

      Де зеув значит приезжал, и его дезеувирус распространился! Срочно доктора Лю в тарасоффку для терапии иглоукалываения!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2851

      "supermax" > Puddle 29 минут назад

      скорее уж чуба с азмуной мимо проезжали на двухместном велосипеде....что более реально в свете последних событий

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77924
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru