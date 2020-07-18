Главные новости дня. Федун выделил «Спартаку» 40-50 миллионов на трансферы, Халк может вернуться в «Зенит»

Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит».

UOL Esporte: Халк может вернуться в «Зенит».

Журналист Алланазаров: Федун выделил на трансферы «Спартака» 40-50 миллионов.

L'Equipe: «Монако» уволил Морено и хочет назначить Ковача.

Sport24: Байрамян решил выступать за сборную Армении.

Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Массовых закупок не планируется».

Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды».

«Спартак» хочет выручить за Жиго 20 миллионов.

Фанаты «Спартака» разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это совмещение СБГ и ЛГБТ.

Metaratings: «Лилль» интересуется Жиго.