Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Массовых закупок не планируется»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг информацию, согласно которой на летнюю трансферную кампанию клуба будет выделено 40-50 миллионов евро.

«Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется», – сказал Газизов.