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    Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Массовых закупок не планируется»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг информацию, согласно которой на летнюю трансферную кампанию клуба будет выделено 40-50 миллионов евро.

    «Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется», – сказал Газизов.

    • «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В полуфинале Кубка России москвичи сыграют с «Зенитом».
    • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +8318

      derrik2000 3 минуты назад

      Ну вот ...
      Так всё хорошо начиналось - "Федун выделил 40-50 миллионов евро на трансферы" и так всё грустно закончилось - "Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет."
      Вот и верь после этого всяким Алланазаровым... )))))))))))

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      Рейтинг: +5120

      ivany4 40 минут назад

      Журналиста Алланазарова в черный список.
      Одно слово - "древнейшая мужская профессия", тоже из трех букв если толерантно.)))

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