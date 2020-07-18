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  • Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Массовых закупок не планируется»

Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Массовых закупок не планируется»

18 июля 2020, 16:19
11

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг информацию, согласно которой на летнюю трансферную кампанию клуба будет выделено 40-50 миллионов евро.

«Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется», – сказал Газизов.

  • «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В полуфинале Кубка России москвичи сыграют с «Зенитом».
  • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (11)
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ivany4
1595078725
Журналиста Алланазарова в черный список. Одно слово - "древнейшая мужская профессия", тоже из трех букв если толерантно.)))
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derrik2000
1595080907
Ну вот ... Так всё хорошо начиналось - "Федун выделил 40-50 миллионов евро на трансферы" и так всё грустно закончилось - "Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет." Вот и верь после этого всяким Алланазаровым... )))))))))))
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Sancho010365
1595082863
Спартак всегда блистал, когда в составе были ребята с Украины, нужно помнить Никифорова, Цымбаларя, Юрана. Сейчас у нас действительно много классных футболистов, а Вы берёте непонятно кого, мне и за Краснодар тоже обидно. Посмотрите на Ракицкого в Зените, сколько он матчей сделал, я за него болею и он молодец!
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Ганнибал Лектор
1595086610
Еще одного Тиля могут себе позволить
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DOCTOR PENALTY
1595090467
Сейчас нужны только распродажи, так как всё уже просрали. А закупки исключительно под нового тренера. Хоть бы кто-нибудь купил тедеску.
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zigbert
1595158241
Ясно что убытки у Спартака немалые.
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