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    «Мутко против»: «Зенит» заказал нескольких тысяч значков «победитель Кубка России-2020»

    Руководство «Зенита» готовится к возможной победе команды в текущем розыгрыше Кубка России.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», петербургским клубом уже заказан большой тираж значков «победитель Кубка России-2020». Речь идет о нескольких тысячах экземпляров.

    Планируется, что эти значки будут раздаваться болельщикам в комплекте с абонементом на следующий год.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6482

      paracetamol 2 минуты назад

      Раз заказали, значит раздадут. Не пропадать же товару!

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      Рейтинг: +5096

      ivany4 6 минут назад

      Лишнее подтверждение честности нашего чемпионата и кубка!
      Видимо разговор с С.Ивановым прошел плодотворно.
      Не удивлюсь, если верхушка газпрема поставит на выигрышный счет и "угадает" его.))

      1
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      Рейтинг: +158

      Фанат Рубина 8 минут назад

      уууу ну значит уже все на мази у зенита и газпрома, не только со значками но и с судьями, эх мразоты! Может пора нормальным клубам отказаться от участия в этом дерьмовом чемпионате, пусть зенит с сочи и оренбургом чешут своё самолюбие..
      а другим командам по разным лигам на проситься Уральским и восточным в чемпионат азии, москве в скандинавию, югу куда нибудь еще в андорру

      1
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      Рейтинг: +4224

      alarm 16 минут назад

      а можно заказать тираж значков "стыдно за спартак" и раздавать всем зрителям?

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      Рейтинг: +6482

      paracetamol > alarm 2 минуты назад

      Я бы даже купил.

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      Рейтинг: +582

      Соарес 20 минут назад

      А премии за кубок уже наверное получили

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      Рейтинг: +997

      Алехсбургер. 20 минут назад

      А давайте сразу перстни выпускать..
      Как в НХЛ...

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