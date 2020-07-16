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Главные новости дня. «Локомотив» вырвал победу над ЦСКА, в «Сочи» выявлено девять зараженных коронавирусом

16 июля 2020, 23:22

Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА. Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро. Контракт на пять лет с зарплатой 900 тысяч в год плюс бонусы

На фигуру Дзюбы в Подмосковье помочились и отрезали голову. Злоумышленники уже задержаны

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В «Сочи» девять зараженных коронавирусом – матч с «Тамбовом» отменен. Вероятно, один из заболевших – защитник Миха Мевля. Также среди инфицированных вратари Заболотный и Самок.

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Источник: «Бомбардир»
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