Главные новости дня. «Локомотив» вырвал победу над ЦСКА, в «Сочи» выявлено девять зараженных коронавирусом

Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА. Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро. Контракт на пять лет с зарплатой 900 тысяч в год плюс бонусы

На фигуру Дзюбы в Подмосковье помочились и отрезали голову. Злоумышленники уже задержаны

«Требуем равного подхода ко всем командам»: «Фратрия» обратилась к Дюкову из-за судейства в матчах «Спартака»

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

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В «Сочи» девять зараженных коронавирусом – матч с «Тамбовом» отменен. Вероятно, один из заболевших – защитник Миха Мевля. Также среди инфицированных вратари Заболотный и Самок.

РПЛ. «Динамо» минимально победило «Уфу», «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

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«Рубин» потерял шансы финишировать в зоне еврокубков РПЛ, а вот «Локомотив» гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов

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