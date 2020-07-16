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    «Требуем равного подхода ко всем командам»: «Фратрия» обратилась к Дюкову из-за судейства в матчах «Спартака»

    Объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» опубликовало открытое письмо, адресованное президенту РФС Александру Дюкову.

    «Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода Российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского «Спартака», в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам.

    Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу «Спартака». Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отмененные голы, неназначенные пенальти, необъяснимые желтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причeм далеко не только болельщиками «Спартака», а и любителями футбола в принципе.

    В январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС Вами, уважаемый Александр Валерьевич, был назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого сегодня работают российские рефери. К сожалению, судейский регламент РФС запрещает судьям комментировать свои решения, а болельщики из разъяснений получают только узкоспециализированные термины, либо личные мнения футбольных комментаторов на телевидении.

    В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата мы призываем Вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров своих решений, либо выйти в публичное пространство и РЕГУЛЯРНО давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций «Матч ТВ» по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ.

    За постоянно обновляющимися рекомендациями FIFA, к которым должны прислушиваться арбитры, зачастую не успевают уследить даже сами футболисты, оттого в век высоких цифровых технологий и наличия повторов видится чрезвычайно важным разъяснение эпизодов со стороны официальных представителей судейского корпуса для широких масс болельщиков.

    Футбол – игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах», – говорится в письме «Фратрии».

    Федун: «Спартак» станет чемпионом, если его будут судить, как «Зенит»

    Источник: Официальный сайт «Фратрии»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2489

      KPCCSPB 4 секунды назад

      Смешно, нагло попросили, судить в спорных моментах их клубу... Уахаха

      0
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      Рейтинг: +6554

      Литейный4 8 минут назад

      А первые 6 туров свиньи молчали, когда их нагло тащили судьи. Пока не нарвались на Зенит и стали честно судить. Так сразу и посыпался мазутный проект. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +6430

      paracetamol 26 минут назад

      Уважаемый Александр Валерьевич!
      Лично я судьям доверяю, поскольку сейчас ВАР и каждый спорный эпизод рассматривается длительное время и со всех сторон! А эту галиматью, что написала Фратрия, следует рассматривать как неприкрытое давление на судей в преддверии кубкового матча с Зенитом! Сколько может продолжаться эта мышиная возня в свинарнике? Пора бы положить ей конец, а если отмороженные свинку начнут хулиганить, то дать им надлежащий отпор!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      Гавроша > paracetamol 17 минут назад

      У мазутных вся надежда не свистунов.

      Я помню первые четыре тура - во всех матчах спартак должен был проиграть, но они набирали очки - за уши тянули.

      1
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      Рейтинг: +2170

      Cleaner 43 минуты назад

      И не стыдно Фратрии к чиновнику обращаться? Вы бы лучше к команде и к тренеру своему обратились. И спросили бы, почему команда ваша забивать разучилась. Почему на ДЕСЯТОМ месте? Почему деградирует? А вы виноватых все на стороне ищите.

      0
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      Рейтинг: +3415

      морозз 51 минуту назад

      Ага блин, Дюков прочитает обращение и тут же начнёт её выполнять, стало смешно!

      1
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      Рейтинг: +10147

      silver29 1 час назад

      Все это превратится в балаган где у каждого будет своё мнение, а вот обратиться в европейскую ассоциацию судей стоит. Крайний матч Спартака дает токую возможность усомнится в как минимум в квалификации бригады обслуживающей матч.

      2
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      Рейтинг: +853

      Гавроша > silver29 16 минут назад

      Так я давно говорил - надо иностранных арбитров приглашать, вот только федун не согласится.

      1
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      Рейтинг: +906

      _Marqella_ 1 час назад

      Хрень какая то...ну буду давать свои комментарии и что изменится??? Спартак начнёт лучше играть??? ТОдеско вам в помощь....

      5
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      Рейтинг: +483

      legenda soccer > _Marqella_ 20 минут назад

      уж тебя точно забыли спросить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      legenda soccer > _Marqella_ 19 минут назад

      иди лучше смотри как дзюба ваш азмуна в десна долбит вот где стыд

      1
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      Рейтинг: +3595

      Давид59 1 час назад

      Век высоких цифровых технологий! Звучит гордо!

      2
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      Рейтинг: +129

      alarm_иг 1 час назад

      Это бесполезно. Дюк газпромовский.

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