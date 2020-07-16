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  • «Требуем равного подхода ко всем командам»: «Фратрия» обратилась к Дюкову из-за судейства в матчах «Спартака»

«Требуем равного подхода ко всем командам»: «Фратрия» обратилась к Дюкову из-за судейства в матчах «Спартака»

16 июля 2020, 12:55
26

Объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» опубликовало открытое письмо, адресованное президенту РФС Александру Дюкову.

«Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода Российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского «Спартака», в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам.

Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу «Спартака». Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отмененные голы, неназначенные пенальти, необъяснимые желтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причeм далеко не только болельщиками «Спартака», а и любителями футбола в принципе.

В январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС Вами, уважаемый Александр Валерьевич, был назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого сегодня работают российские рефери. К сожалению, судейский регламент РФС запрещает судьям комментировать свои решения, а болельщики из разъяснений получают только узкоспециализированные термины, либо личные мнения футбольных комментаторов на телевидении.

В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата мы призываем Вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров своих решений, либо выйти в публичное пространство и РЕГУЛЯРНО давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций «Матч ТВ» по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ.

За постоянно обновляющимися рекомендациями FIFA, к которым должны прислушиваться арбитры, зачастую не успевают уследить даже сами футболисты, оттого в век высоких цифровых технологий и наличия повторов видится чрезвычайно важным разъяснение эпизодов со стороны официальных представителей судейского корпуса для широких масс болельщиков.

Футбол – игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах», – говорится в письме «Фратрии».

Федун: «Спартак» станет чемпионом, если его будут судить, как «Зенит»

Источник: Официальный сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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Давид59
1594893878
Век высоких цифровых технологий! Звучит гордо!
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_Marqella_
1594894044
Хрень какая то...ну буду давать свои комментарии и что изменится??? Спартак начнёт лучше играть??? ТОдеско вам в помощь....
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морозз
1594894834
Ага блин, Дюков прочитает обращение и тут же начнёт её выполнять, стало смешно!
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paracetamol
1594896378
Уважаемый Александр Валерьевич! Лично я судьям доверяю, поскольку сейчас ВАР и каждый спорный эпизод рассматривается длительное время и со всех сторон! А эту галиматью, что написала Фратрия, следует рассматривать как неприкрытое давление на судей в преддверии кубкового матча с Зенитом! Сколько может продолжаться эта мышиная возня в свинарнике? Пора бы положить ей конец, а если отмороженные свинку начнут хулиганить, то дать им надлежащий отпор!
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vka1970
1594898774
Без толку это всё.Наши управители тоже много чего нам обещали и пообещают в будущем.Максимум что может произойти, это снова пообещать и снова не выполнить.Это ихнее кредо и ни чего от этого письма не изменится.
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neveldomha
1594903141
Даже если гипотетически предположить абсурдную идею, что шпыртак соплями, мольбами, нытьем, пройдет Зенит, то невозможно даже представить, чтобы в финале он обыграет Урал. Ну это не возможно. Не способен Шпыртак выиграть у Урала.
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Каратель помойников
1594905227
Сколько гыгыкалок повылазило...по ходу в дурдомепрогулка и телефоны раздали)
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"supermax"
1594905645
да че требовать...платите...ахахах)) шутки шутками, но играть тоже надо
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alll-1
1594917843
бесполезно ,они там одна шайка
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zigbert
1594989155
После назначения на должность главы судейского корпуса венгра Кашшаи ,спорных моментов по поводу судейства прибавилось.
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