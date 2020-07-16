«Требуем равного подхода ко всем командам»: «Фратрия» обратилась к Дюкову из-за судейства в матчах «Спартака»

Объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» опубликовало открытое письмо, адресованное президенту РФС Александру Дюкову.

«Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода Российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского «Спартака», в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам.

Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу «Спартака». Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отмененные голы, неназначенные пенальти, необъяснимые желтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причeм далеко не только болельщиками «Спартака», а и любителями футбола в принципе.

В январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС Вами, уважаемый Александр Валерьевич, был назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого сегодня работают российские рефери. К сожалению, судейский регламент РФС запрещает судьям комментировать свои решения, а болельщики из разъяснений получают только узкоспециализированные термины, либо личные мнения футбольных комментаторов на телевидении.

В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата мы призываем Вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров своих решений, либо выйти в публичное пространство и РЕГУЛЯРНО давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций «Матч ТВ» по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ.

За постоянно обновляющимися рекомендациями FIFA, к которым должны прислушиваться арбитры, зачастую не успевают уследить даже сами футболисты, оттого в век высоких цифровых технологий и наличия повторов видится чрезвычайно важным разъяснение эпизодов со стороны официальных представителей судейского корпуса для широких масс болельщиков.

Футбол – игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах», – говорится в письме «Фратрии».

«Спартак» идет в РПЛ на восьмом месте.

Ранее на судейство жаловались владелец клуба Леонид Федун и главный тренер команды Доменико Тедеско.

Федун: «Спартак» станет чемпионом, если его будут судить, как «Зенит»