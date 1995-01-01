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    «Спартак» установил клубный антирекорд, набрав 16 очков в 15 домашних матчах чемпионата России

    «Спартак» провел последний домашний матч в текущем розыгрыше РПЛ, разгромив «Ахмат» со счетом 3:0.

    Таким образом, московская команда набрала в 15 играх чемпионата на своeм поле 16 очков.

    Как сообщает «СЭ», это худший результат для клуба в эпоху после распада СССР.

    Предыдущий антирекорд держался с 2004 года, когда «Спартак» под руководством Невио Скалы и Владимира Федотова набрал 21 очко в домашних матчах чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии39
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      Рейтинг: +24

      Зентролль 59 минут назад

      После взлета всегда идет падение, после падения всегда начинается взлет. Это формула успеха и неудач, она работала всегда безотказно.

      0
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      Рейтинг: +3039

      serppion 1 час назад

      Это не анти, а суперрекорд! Чтоб сразу побить предыдущие аж на 5 очков - уметь надо. Спартачи, придержите Тедеску еще на сезон - не такое увидите.

      1
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      Рейтинг: +500

      zenitforever2015 1 час назад

      Так держать !

      0
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      Рейтинг: +599

      sерж 1 час назад

      даже не средняк

      0
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      Рейтинг: +5048

      ivany4 1 час назад

      Спартак ставит рекорды по любому поводу.
      И что самое интересное, положительные рекорды пока никто в РПЛ не побил. Учитывая что творилось с командой последние два года, это еще неплохой результат.
      За последние две недели, о Спартаке говорят больше, чем о чемпионстве бомж-клуба.

      1
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      Рейтинг: +947

      ruded 2 часа назад

      Тодеско - верим?

      0
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      Рейтинг: +10147

      silver29 2 часа назад

      Рейтинг ресурса обвалится если каждый день тут не будет пара-тройка новостей о Спартаке, это еще раз подтверждает популярность клуба, ну в самом деле не гомосеков же сенита обсуждать.

      6
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      Рейтинг: +853

      Гавроша 2 часа назад

      У них все время рекорды - то 1-18, то 0:7, теперь еще тут.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2707

      Павелий > Гавроша 2 часа назад

      Конечно, все рекорды у нас:
      1. 6 побед из 6 в группе ЛЧ (сезон 1995/96). Как у Реала, Барсы, ПСЖ.
      2. Наибольшее количество побед в сезоне: 23 (2000).
      3. Наименьшее количество поражений в сезоне: 1 (1994).
      4. Наибольшее количество очков, набранных по итогам сезона: 73 (1997); 72 (1999).
      5. Наибольшее количество голов, забитых командой в сезоне: 81 (1993).
      6. Самое большое число болельщиков в стране.

      Иди учи матчасть, лодырь!

      6
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      Рейтинг: +906

      _Marqella_ > Павелий 2 часа назад

      Ахаха вспоминай, вспоминай 90-е....такой уж ваш удел,вспоминать, а пока о 8-м месте мечтаете, да антирекорды бьёте.......

      4
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      ...
      Рейтинг: +2170

      Cleaner > Павелий 2 часа назад

      Ты еще 19-й век вспомни.)

      4
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      ...
      Рейтинг: +957

      vsespartak01 > Павелий 1 час назад

      пенек он сраный как и все алармобораты долбаные!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2707

      Павелий > Cleaner 1 час назад

      Ещё один клоун не знает матчасти. Футбол в России появился в начале XX века.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +957

      vsespartak01 > _Marqella_ 1 час назад

      мария ты становишься похожа на алармов!дурна слава покоя не дает?

      4
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      Рейтинг: +5048

      ivany4 > _Marqella_ 1 час назад

      Ну так это не вы - бомжи не помнящие родства.
      Хотя вам вспоминать то нечего.
      Чемпионство для вас, все равно что стакан семечек на базаре купить. А покупки не всегда высоко ценятся.

      0
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      Рейтинг: +906

      _Marqella_ > vsespartak01 1 час назад

      Я тебя вроде просила не писать мне,сделай пожалуйста отдолжение...я с неадекватами не хочу общаться...игнорь просто...

      0
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      Рейтинг: +957

      vsespartak01 > _Marqella_ 1 час назад

      адекват из тебя ну никакой!и ваще вы питерцы самые самые неадекватные хамливые и пустобрехи!за очень редким исключением!очень!всего вам адекватного!!

      0
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      Рейтинг: +2170

      Cleaner > Павелий 47 минут назад

      Я это время еще застал, а не в книжках прочитал. Так кто из нас клоун?..

      0
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      Рейтинг: +1135

      NewLife 2 часа назад

      Молодец Бомбардир, качественная журналистика: Спартак - антирекорд, голубки зюба и азмуня - рекорд. Смысл этой статистике -ноль, если не считать желание почесать яйца вашим питерским покровителям.

      5
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      Рейтинг: +7986

      BRO_football 3 часа назад

      Поздравляю! Тедеско - лучший тренер. Навсегда вписал своё имя в историю Спартака!

      2
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