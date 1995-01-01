«Спартак» установил клубный антирекорд, набрав 16 очков в 15 домашних матчах чемпионата России

«Спартак» провел последний домашний матч в текущем розыгрыше РПЛ, разгромив «Ахмат» со счетом 3:0.

Таким образом, московская команда набрала в 15 играх чемпионата на своeм поле 16 очков.

Как сообщает «СЭ», это худший результат для клуба в эпоху после распада СССР.

Предыдущий антирекорд держался с 2004 года, когда «Спартак» под руководством Невио Скалы и Владимира Федотова набрал 21 очко в домашних матчах чемпионата России.